Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Ferrari
F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams
Fórmula 1 Lançamento da Alpine

F1: Williams confirma ausência em testes de pré-temporada em Barcelona

Equipe britânica perderá um terço das sessões antes do GP da Austrália

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Carlos Sainz, Williams

Foto de: Kym Illman - Getty Images

Com menos de uma semana para o início dos testes de pré-temporada de 2026 da Fórmula 1, a Williams, uma das equipes mais tradicionais do grid, perderá as sessões privadas em Barcelona, que vão do dia 26 a 30 de janeiro.

Leia também:

A equipe, em comunicado, revelou que a decisão foi tomada por problemas no desenvolvimento do FW48, modelo para a campanha de 2026, e que irá focar nos testes do Bahrein, além das sessões de VTT (Teste de Pista Virtual).

Segundo o portal RacingNews365, a escuderia britânica teve problemas para fazer o carro passar nos testes de colisão exigidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e, por isso, decidiu não levar os carros para o Circuito de Barcelona-Catalunha.

Com a confirmação, a Williams vai perder três dias (limite máximo de dias de teste na Espanha por equipe, de um total de cinco dias) que podem ser importantes no desenvolvimento e funcionamento do monoposto que seguirá os novos regulamentos técnicos da F1, que muda tanto os motores quanto o chassi dos monopostos.

No entanto, essa não é a primeira vez que a Williams perderá dias de teste de pré-temporada, já que, em 2019, ela se ausentou dos dois primeiros dias de pista por problemas na construção e o projeto do FW42, indo para o circuito catalão apenas no terceiro dia.

A equipe de Grove segue com a mesma formação de 2025, com Carlos Sainz em seu segundo ano de Williams junto do anglo-tailandês Alex Albon, chefiados pelo ex-Mercedes James Vowles.

Veja a declaração da Williams na íntegra:

"A Williams tomou a decisão de não participar do shakedown da próxima semana em Barcelona após atrasos no programa FW48, enquanto seguimos buscando o máximo desempenho do carro".

"Em vez disso, a equipe realizará uma série de testes, incluindo um programa de VTT, na próxima semana com o carro de 2026, para se preparar para o primeiro teste oficial no Bahrein e para a primeira corrida da temporada em Melbourne".

"Estamos ansiosos para voltar à pista nas próximas semanas e queremos agradecer a todos os nossos fãs pelo apoio contínuo — há muito o que esperar juntos em 2026".

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1 - Ferrari de Hamilton para na pista: problemas ou foi tudo planejado?
Próximo artigo Indy: McLaren vence processo contra Palou e espanhol terá que pagar mais de R$63 milhões para equipe

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Previsão do tempo para primeiros testes da F1 em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Previsão do tempo para primeiros testes da F1 em Barcelona

Últimas notícias

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona