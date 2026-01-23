F1: Williams confirma ausência em testes de pré-temporada em Barcelona
Equipe britânica perderá um terço das sessões antes do GP da Austrália
Com menos de uma semana para o início dos testes de pré-temporada de 2026 da Fórmula 1, a Williams, uma das equipes mais tradicionais do grid, perderá as sessões privadas em Barcelona, que vão do dia 26 a 30 de janeiro.
A equipe, em comunicado, revelou que a decisão foi tomada por problemas no desenvolvimento do FW48, modelo para a campanha de 2026, e que irá focar nos testes do Bahrein, além das sessões de VTT (Teste de Pista Virtual).
Segundo o portal RacingNews365, a escuderia britânica teve problemas para fazer o carro passar nos testes de colisão exigidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e, por isso, decidiu não levar os carros para o Circuito de Barcelona-Catalunha.
Com a confirmação, a Williams vai perder três dias (limite máximo de dias de teste na Espanha por equipe, de um total de cinco dias) que podem ser importantes no desenvolvimento e funcionamento do monoposto que seguirá os novos regulamentos técnicos da F1, que muda tanto os motores quanto o chassi dos monopostos.
No entanto, essa não é a primeira vez que a Williams perderá dias de teste de pré-temporada, já que, em 2019, ela se ausentou dos dois primeiros dias de pista por problemas na construção e o projeto do FW42, indo para o circuito catalão apenas no terceiro dia.
A equipe de Grove segue com a mesma formação de 2025, com Carlos Sainz em seu segundo ano de Williams junto do anglo-tailandês Alex Albon, chefiados pelo ex-Mercedes James Vowles.
Veja a declaração da Williams na íntegra:
"A Williams tomou a decisão de não participar do shakedown da próxima semana em Barcelona após atrasos no programa FW48, enquanto seguimos buscando o máximo desempenho do carro".
"Em vez disso, a equipe realizará uma série de testes, incluindo um programa de VTT, na próxima semana com o carro de 2026, para se preparar para o primeiro teste oficial no Bahrein e para a primeira corrida da temporada em Melbourne".
"Estamos ansiosos para voltar à pista nas próximas semanas e queremos agradecer a todos os nossos fãs pelo apoio contínuo — há muito o que esperar juntos em 2026".
