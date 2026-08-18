Alex Albon seguirá na Williams em 2027. O piloto de 30 anos acertou uma extensão de contrato por mais uma temporada e chegará ao sexto ano consecutivo defendendo a equipe de Grove na Fórmula 1.

Albon estava entre os pilotos com contrato válido somente até o final de 2026, em meio às especulações envolvendo seu futuro e também o de Carlos Sainz. Apesar da difícil temporada da Williams, o anglo-tailandês decidiu permanecer e apostar na continuidade do projeto de reconstrução da equipe.

"Desde que entrei para a Atlassian Williams F1 Team em 2022, é difícil colocar em palavras a transformação pela qual esta equipe passou", afirmou Albon. "Um ano difícil não conta toda a história e só me dá ainda mais motivação para continuar construindo e avançando junto com a fábrica e nossos fãs para alcançarmos grandes coisas."

"Nossa história ainda não acabou, então meu foco total agora é fazer o que for necessário para nos levar de volta às primeiras posições do grid", completou.

A renovação acontece em um momento delicado para a Williams. Depois de terminar o Mundial de Construtores de 2025 na quinta posição, a equipe caiu para o nono lugar em 2026, enquanto tenta avançar em seu projeto de longo prazo para voltar a disputar as primeiras posições da F1.

James Vowles, chefe da equipe, destacou a importância de Albon no processo de reconstrução e afirmou que a renovação demonstra a confiança das duas partes no futuro da Williams.

"Alex tem sido um dos líderes deste projeto de transformação desde o primeiro dia e ainda temos muito trabalho inacabado que estamos determinados a concluir", disse Vowles. "Alex é um dos melhores pilotos do grid e sabe melhor do que ninguém das enormes melhorias que fizemos nos últimos anos. Sua renovação mostra a confiança que ambos temos na direção que estamos seguindo."

Albon também alcançou marcas importantes pela Williams nesta temporada. No GP da Espanha, tornou-se o piloto com a maior sequência de temporadas pela equipe, superando Nigel Mansell, e chegou à marca de 100 GPs pelo time no recente GP da Hungria.

Enquanto a permanência de Albon está definida, o futuro de Sainz ainda permanece em aberto, com o espanhol ainda sem confirmar se continuará na Williams em 2027.

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