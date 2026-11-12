F1: Williams de Senna de 1994 vai a leilão e pode chegar a R$34 milhões

Uma Williams FW16 pilotada por Ayrton Senna na temporada de 1994 na Fórmula 1 vai a leilão em Nova York, com a previsão de atingir um alto valor de compra.

A RM Sotheby's está leiloando o chassi FW16B-01 no 'The Now & Contemporary Evening Auction' (Leilão Noturno do Agora e Contemporâneo) da Sotheby's, com uma estimativa de valor de 4 a 6 milhões de dólares (R$22,5 a R$33,8 milhões de reais). É a primeira vez que o carro é colocado à venda pública.

Quando o piloto brasileiro se juntou à Williams vindo da McLaren em 1994, a equipe concordou que ele receberia um de seus chassis se vencesse o campeonato de construtores daquele ano.

Senna morreu no GP de San Marino de 1994, a bordo do chassi FW16-02. A Williams acabou vencendo a Benetton na disputa pelo título de construtores, enquanto Damon Hill perdeu o Mundial de Pilotos para Michael Schumacher por um ponto. No fim do ano, a equipe cumpriu sua palavra e entregou o FW16B-01 à família de Senna.

Segundo a RM Sotheby's, é um dos únicos dois FW16 sobreviventes que Senna pilotou, embora ele nunca tenha feito uma corrida com o chassi. Era o carro reserva no GP do Brasil, mas Senna o pilotou no aquecimento do domingo em Interlagos e marcou um tempo mais rápido que Schumacher, que viria a ficar com a vitória.

Dias depois, ele e Hill o compartilharam em testes em Jerez, percorrendo 842km ao longo de três sessões.

A família Senna foi proprietária do FW16B-01 de 1994 até 2024, com o carro mantido sob os cuidados da Williams. O atual proprietário o comprou em uma transação privada por meio da RM Sotheby's. Ele nunca foi restaurado.

"O chassi FW16B-01 permaneceu completamente intocado pelos 30 anos seguintes, com uma exceção notável sendo a adição do banco pessoal de Senna, e hoje é apresentado em condição totalmente preservada e não restaurada", afirma o anúncio do leilão.

"Adquirido pelo atual proprietário em 2024, após ter sido comprado da família Senna por meio da RM Sotheby’s, permaneceu preservado e sem uso desde então".

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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