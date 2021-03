O CEO da Williams, Jost Capito, afirmou que será difícil manter o britânico George Russell na equipe para além da temporada 2021 da Fórmula 1. O piloto é especulado como competidor da Mercedes no futuro próximo.

"Se um piloto recebe uma proposta da Mercedes na situação atual, há muito poucas alternativas", afirmou o dirigente alemão da equipe britânica em uma entrevista ao canal de YouTube da Formel1.de.

"George Russell é um talento excepcional, quanto a isso não há dúvidas. Está envolvido no desenvolvimento de jovens da Mercedes faz muito tempo e reconheceram seu talento desde o princípio", argumentou Capito.

"Se conseguiremos mantê-lo ou não depende em grande medida das ofertas que ele terá, mas também de como trabalhamos com ele agora e de como evolui o desenvolvimento do carro de 2022", seguiu o CEO da Williams.

A preocupação também se deve ao fato de que os pilotos da Mercedes têm contrato só até o fim de 2021. Assim, tanto o finlandês Valtteri Bottas como o britânico Lewis Hamilton podem sair das Flechas de Prata, o que pode abrir caminho para a contratação de Russell.

