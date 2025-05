Nos últimos anos, a Ferrari e a Puma estão se juntando para criar macacões especiais para as corridas em casa de seus pilotos da Fórmula 1. Agora, com o GP de Mônaco marcado para esse fim de semana, Charles Leclerc se apresentará com as cores branca e azul.

Muito parecido com o kit usado em Miami, mas com um pouco menos de azul, o macacão também ganhou um boné especial para celebrar a vitória do monegasco no principado em 2024.

Ainda não se sabe se esse novo traje trará sorte a Leclerc neste fim de semana, mas será uma tarefa difícil para o piloto de Mônaco repetir o sucesso do ano passado, com a Ferrari aparentemente em uma posição pior e tendo mais dificuldades na classificação.

