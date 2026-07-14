F1: Williams terá carro novo em Baku, para além do chassi; saiba mais

Até agora, a Williams somou apenas 11 pontos na Fórmula 1 2026, pouco mais de um quinto do total que tinha acumulado há um ano, no mesmo momento do Mundial. Um dado que mostra bem o quanto a situação mudou em apenas doze meses: no início de 2025, a equipa de Grove era a referência do pelotão intermédio; hoje, pelo contrário: vê-se à frente apenas de Cadillac e Aston Martin.

James Vowles, chefe da Williams, não procurou desculpas, delineando com clareza tanto o que não funcionou nos procedimentos internos como as principais causas dos atrasos, a começar pelos crash tests mal-sucedidos. A partir desse momento, as opções que restavam na mesa eram poucas, a não ser tentar comprimir os prazos e acelerar onde fosse possível.

No entanto, isso significa uma certa leniência em prol do cumprimento de prazos, tanto na fase de projeto como na de fabricação dos componentes. Alguns materiais permitem acelerar os prazos por serem mais simples de trabalhar, mas fazem-no ao preço de um aumento do peso. Foi exatamente isso que aconteceu em Grove: componente após componente, a escuderia britânico acabou com um carro claramente acima do peso.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Em Silverstone, nova asa; depois, as maiores novidades

A questão é que, enquanto alguns componentes podem ser aperfeiçoados respeitando o calendário, como as asas -- porque quando se aplicam alterações importantes como aconteceu com a que estreou em Silverstone são produzidas mais unidades -- há elementos que, pelo contrário, têm tempos de fabricação mais longos e que, ao longo do ano, não têm tantas evoluções, por causa dos longos processos necessários.

Neste sentido, é crucial perceber como investir os recursos no contexto de teto orçamentário. Outras pequenas novidades chegarão ao carro entre o próximo fim de semana, na Bélgica, e a etapa anterior às férias de verão europeu, na Hungria, mas, como admitiu o chefe da Williams, são atualizações marginais, porque a maior parte do orçamento foi destinada à evolução mais consistente na segunda parte do campeonato.

Na Holanda, quando a categoria retorna das férias, começarão a surgir novos componentes, mas será em Baku, no GP do Azerbaijão, que a Williams levará para a pista um carro quase completamente novo, afirmou o chefe da equipe ao Motorsport.com.

“Chegarão componentes ligeiramente mais importantes a Zandvoort, incluindo uma redução de peso. E depois, na prática, teremos um carro quase completamente novo para Baku. Este é o período pelo qual estamos realmente à espera”, disse Vowles.

Dettaglio tecnico Williams FW48 Foto di: Jake Boxall-Legge

Ele não escondeu que o carro com que deverá ir para a pista no Azerbaijão é uma espécie de 'Williams 2026 2.0', uma revisão profunda do projeto, na mesma linha do que a Aston Martin planejou para o GP da Hungria.

A escolha de James, portanto, é clara: limitar as novidades na primeira parte da temporada, salvo as já previstas, e concentrar a maior parte dos recursos nos desenvolvimentos mais importantes destinados a chegar mais à frente no campeonato.

Um pacote para devolver confiança aos pilotos

Carlos Sainz, Williams Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Retirar peso e homologar um segundo chassis exige muitos recursos, mas é o caminho mais eficaz para recuperar terreno na F1. Atingir o peso mínimo permite também ampliar as possibilidades de intervenção na configuração do carro, além de reduzir o consumo dos pneus, sobretudo nas curvas rápidas. É precisamente nessas condições que a Williams sente mais os limites ligados à pouca carga aerodinâmica.

Isso tudo se soma ao peso extra e se torna ainda mais penalizador nas pistas quentes, onde o carro tende a escorregar mais -- fator agravado pelas altas temperaturas na Europa neste ano, em meio à 'pernada europeia' do calendário da F1 2026.

A questão é que não se trata apenas de uma questão de peso. Apesar dos progressos feitos nesse aspecto, a Williams ainda está longe do ideal e as preocupações expressas nas últimas semanas pelo seu piloto mais experiente, o espanhol Carlos Sainz, não são encorajadoras, mesmo considerando que a equipe aguarda o pacote de novidades previsto para Baku.

Recentemente, Sainz não escondeu o seu descontentamento, sublinhando que há graves carências também em outras áreas que não o peso do carro -- enquanto isso, reporta-se o interesse do ex-Ferrari em uma vaga na Audi. Também por isso, a atualização de Baku será decisiva: terá de demonstrar que a equipe é capaz de dar um passo também no plano aerodinâmico, de modo a dissipar pelo menos em parte as dúvidas do espanhol.

No caso da Aston Martin, o outro piloto da Espanha no grid da categoria é quem questiona sua permanência: o bicampeão mundial Fernando Alonso, que poderia voltar à Alpine.

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