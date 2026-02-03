Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Williams justifica ausência em Barcelona: "Precisávamos nos testar como empresa"

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Williams
F1 - Williams justifica ausência em Barcelona: "Precisávamos nos testar como empresa"

Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Endurance
Endurance
Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Geral
Geral
Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Análise MotoGP: Yamaha apresenta novo caminho para o desenvolvimento da M1; entenda

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
Análise MotoGP: Yamaha apresenta novo caminho para o desenvolvimento da M1; entenda

Como é o trabalho de um operador de macaco da F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Como é o trabalho de um operador de macaco da F1?

MotoGP - Martín explica necessidade de cirurgias extras após o fim da temporada: "Não conseguia nem pegar uma água"

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
MotoGP - Martín explica necessidade de cirurgias extras após o fim da temporada: "Não conseguia nem pegar uma água"

Lenda da Indy, Dario Franchitti vai correr na NASCAR Truck em St. Pete

NASCAR Truck
NASCAR Truck
St. Petersburg
Lenda da Indy, Dario Franchitti vai correr na NASCAR Truck em St. Pete

Verstappen descarta retorno à F1 em cargo administrativo após aposentadoria

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Mercedes
Verstappen descarta retorno à F1 em cargo administrativo após aposentadoria
Fórmula 1 Lançamento da Williams

F1 - Williams justifica ausência em Barcelona: "Precisávamos nos testar como empresa"

Equipe foi questionado da razão de não ter comparecido no shakedown da última semana sendo que foi uma das primeiras a abrir mão do desenvolvimento do carro de 2025

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Add as a preferred source
James Vowles, Williams Racing Team Principal

Foto de: Erik Junius

Nesta terça-feira, em um evento online, a Williams apresentou o FW48 - carro que será usado na temporada 2026 da Fórmula 1. Durante uma 'coletiva' com os jornalistas, o chefe da equipe James Vowles, trouxe algumas justificativas à respeito da ausência do time de Grove no teste de Barcelona da última semana.

Leia também:

Das 11 equipes que compõe o grid, a Williams foi a única que não compareceu no shakedown realizado no Circuito da Catalunha. O não comparecimento levantou muitas dúvidas, uma vez que o time de Grove foi um dos primeiros a parar o desenvolvimento do carro de 2025 para focar no monoposto deste ano. Questionado à respeito, Vowles deu uma 'sabonetada' na justificativa. 

"Interrompemos o desenvolvimento de 2025 muito cedo, mas o que você também quer garantir é que está adiando ao máximo possível as decisões de liberação de chassi, asa dianteira, asa traseira, assoalho e carroceria, para capturar todo o “bônus” disso. A curva de progressão do carro de 2026 é bastante acentuada para todas as equipes neste momento".

"Se você 'imprimisse' um carro e dissesse “ok, vamos fabricar” em abril do ano passado, claro que teria um carro, mas ele seria muito lento em relação ao seu potencial e você ficaria para trás na corrida de atualizações. O segundo ponto é que precisamos nos testar como empresa."

"Ser uma equipe em nível de campeonato não é apenas conseguir desenvolver o carro, seja aerodinamicamente ou em termos de veículo. É também forçar os limites do tempo que leva para transformar uma ideia em um carro real e funcional. Precisamos evoluir continuamente nisso. Estávamos nos testando como negócio. Assim, você mantém o ganho de performance, mas também começa a se forçar cada vez mais a chegar a um nível de equipe campeã", alegou. 

O ex-Mercedes também foi incitado a revelar o quanto a ausência em Barcelona foi prejudicial, e o quanto ainda será, nas intenções da equipe à longo prazo. 

"Não acho que isso nos coloque para trás dessa forma. Eu preferiria muito ter estado em Barcelona, vou antecipar isso. Esse era o objetivo. Era o que pretendíamos fazer. Não conseguimos. Porém, o que fizemos em termos de uma semana inteira de testes de VTT foi bem sucedido. Além disso, trabalhamos com Carlos e Alex no simulador driver-in-loop, em paralelo, enquanto todos os outros estavam em Barcelona."

"E também somos favorecidos pelo fato de a Mercedes ter vários carros rodando, o que gera muitas informações sobre a caixa de câmbio e a unidade de potência, permitindo que cheguemos mais preparados ao Bahrein", continuou. 

"Com seis dias de testes, não acredito que estaremos em desvantagem. Parte disso é sorte: o motor é confiável, a caixa de câmbio é confiável, e os testes de VTT expurgaram muitos dos “demônios” escondidos no carro. O que falta é muito conhecimento para os pilotos aperfeiçoarem instintivamente o que acontece na pista. Falta correlação real de onde nossa aerodinâmica está e onde nossa dinâmica veicular está. E dados de pista são a única forma de estabelecer isso."

Então há, sim, uma perda. Mas com seis dias de testes, com nosso simulador driver-in-loop no qual investimos e que é de última geração, operacional desde o ano passado conseguimos mitigar bastante coisa. Quanto a quando teremos dois carros de corrida construídos na especificação correta, é difícil comentar", concluiu. 

Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Como é o trabalho de um operador de macaco da F1?

Principais comentários

Mais de
Isa Fernandes

F1 - Bortoleto faz balanço do primeiro dia de testes em Barcelona: "Enfrentamos alguns problemas"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço do primeiro dia de testes em Barcelona: "Enfrentamos alguns problemas"

Globo reunirá Caio Castro e Antonella Bassani em programa especial sobre F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Globo reunirá Caio Castro e Antonella Bassani em programa especial sobre F1

Sem F1, Band define narradores para programação de automobilismo

Fórmula 1
Fórmula 1
Sem F1, Band define narradores para programação de automobilismo

Últimas notícias

F1 - Williams justifica ausência em Barcelona: "Precisávamos nos testar como empresa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Williams
F1 - Williams justifica ausência em Barcelona: "Precisávamos nos testar como empresa"

Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Endurance
Endu Endurance
Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Geral
Misc Geral
Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Análise MotoGP: Yamaha apresenta novo caminho para o desenvolvimento da M1; entenda

MotoGP
MGP MotoGP
Pré-temporada de Sepang
Análise MotoGP: Yamaha apresenta novo caminho para o desenvolvimento da M1; entenda