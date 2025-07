F1: Williams nomeia ex-Sauber como novo diretor de operações

A Williams nomeou Axel Kruse, um veterano da Fórmula 1, como diretor de operações, encerrando um período de 15 anos na Sauber. Ele também era chefe de operações da equipe suíça e iniciará na nova função em 1º de setembro, substituindo Fred Brousseau, que deve retornar ao seu país natal, o Canadá.

Essa não será a primeira associação de Kruse com a Williams, já que ele foi engenheiro da BMW quando a marca alemã equipou os carros da equipe de 2000 a 2005, que incluiu o segundo lugar na classificação dos construtores em 2002 e 2003.

"Estou muito feliz por me juntar à Williams Racing e mal posso esperar para começar", disse Kruse. "A Williams é uma equipe icônica da F1 com enorme ambição e impulso e estou ansioso para trabalhar com todos em Grove para obter sucesso na pista. Como um jovem engenheiro, vi em primeira mão o profissionalismo e a paixão da equipe quando terminamos em segundo lugar no campeonato de construtores - há um trabalho inacabado e a meta deve ser terminar em primeiro lugar".

A Williams passou por um período difícil nos últimos anos, terminando em último lugar entre construtores em 2022. Porém, a equipe britânica progrediu em 2025 e, atualmente, está em quinto lugar após 13 rodadas.

Frederic Brousseau, diretor de operações da Williams Foto de: Williams

"Estou entusiasmado em dar as boas-vindas a Axel na Williams Racing, pois continuamos a investir nas pessoas, na tecnologia e na infraestrutura necessárias para atingir nosso objetivo de retornar à frente do grid", disse o chefe da equipe James Vowles.

"Axel é o mais recente talento de ponta a se juntar a nós, vindo do paddock da F1, e dará continuidade ao importante trabalho iniciado por Fred para levar nossas operações a um nível que vença campeonatos. Gostaria de agradecer ao Fred por tudo o que ele fez e todos nós lhe desejamos felicidades quando ele voltar para casa, no Canadá", adicionou.

Isso significa que Brousseau deixará a Williams após ingressar em abril de 2023, depois de uma carreira de 26 anos na gigante aeroespacial Pratt and Whitney.

"Tendo embarcado ativamente em nossa jornada de transformação nos últimos dois anos, agora estamos começando a ver sinais claros de progresso - tanto do ponto de vista dos resultados dos negócios quanto do desempenho do rastreamento", disse Brousseau. "Com esse impulso positivo e sustentável em toda a organização, parece ser o momento certo para eu voltar para casa e começar o próximo capítulo de minha jornada".

"Estou incrivelmente orgulhoso do que conquistamos juntos e, acima de tudo, grato pela paixão e dedicação das pessoas - elas são o verdadeiro coração da Williams. Ser recebido nesta equipe e no mundo da Fórmula 1 foi um verdadeiro privilégio", agradeceu.

O atual diretor de design da Williams, Matt Harman, também foi promovido a diretor técnico de engenharia, tendo vindo da Alpine no ano passado.

