Fórmula 1

F1: Williams perde patrocínio do Santander, mas anuncia 'substituto'

Banco espanhol segue sendo parceiro de pelo menos oito corridas do calendário da F1

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Add as a preferred source
Williams FW48

Foto de: Williams

A Williams começará a temporada de 2026 da Fórmula 1 atrasada, a equipe de Grove não participou da primeira semana de testes em Barcelona e enfrenta algumas mudanças em seus patrocinadores. Segundo informações do jornal espanhol Marca, o Santander deixa de ser parceiro dos britânicos.

Leia também:

O banco confirmou o fim da parceria ao jornal, afirmando que agradecia pelo "trabalho, profissionalismo e dedicação" da equipe. Vale lembrar que o Santander foi um patrocínio levado por Carlos Sainz para a Williams assim que o espanhol assinou sua transferência.

A instituição financeira segue sendo parceria oficial da categoria e deve intensificar sua presença em pelo menos oito corridas do calendário. Um investimento significativo deve acontecer no GP da Espanha, que acontece em Madri.

Já nesta terça-feira (3), a equipe de Grove confirmou um novo nome que estará estampado no carro: Barclays. O logo do banco também estará nos capacetes dos dois pilotos, uniformes e toda área VIP da Williams.

 

Artigo anterior ANÁLISE F1: Após ter começado com o pé esquerdo, o que esperar da Williams em 2026?
Próximo artigo F1: Verstappen declara torcida para primeiro pódio de Bortoleto

