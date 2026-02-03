F1: Williams perde patrocínio do Santander, mas anuncia 'substituto'
Banco espanhol segue sendo parceiro de pelo menos oito corridas do calendário da F1
Foto de: Williams
A Williams começará a temporada de 2026 da Fórmula 1 atrasada, a equipe de Grove não participou da primeira semana de testes em Barcelona e enfrenta algumas mudanças em seus patrocinadores. Segundo informações do jornal espanhol Marca, o Santander deixa de ser parceiro dos britânicos.
O banco confirmou o fim da parceria ao jornal, afirmando que agradecia pelo "trabalho, profissionalismo e dedicação" da equipe. Vale lembrar que o Santander foi um patrocínio levado por Carlos Sainz para a Williams assim que o espanhol assinou sua transferência.
A instituição financeira segue sendo parceria oficial da categoria e deve intensificar sua presença em pelo menos oito corridas do calendário. Um investimento significativo deve acontecer no GP da Espanha, que acontece em Madri.
Já nesta terça-feira (3), a equipe de Grove confirmou um novo nome que estará estampado no carro: Barclays. O logo do banco também estará nos capacetes dos dois pilotos, uniformes e toda área VIP da Williams.
