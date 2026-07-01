O chefe de equipe da Williams, James Vowles, afirmou que um “carro quase totalmente novo” estará pronto a tempo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, no final de setembro.

A escuderia de Grove teve um início decepcionante na nova era técnica, especialmente por ter dedicado grande parte de seus esforços à preparação para 2026 no ano passado, já que seu FW48 foi concluído com atraso e estava acima do peso mínimo.

O problema de peso e a falta de atualizações pontuais continuaram a prejudicar o progresso da equipe, que ocupa a oitava posição no campeonato de construtores com apenas 11 pontos – e está à frente apenas da Audi, da Aston Martin e da Cadillac.

A Williams não conseguiu marcar pontos nas duas últimas corridas, com as condições de calor e os perfis das curvas em ambos os circuitos expondo as fraquezas do carro.

Com Alex Albon e Carlos Sainz frustrados com a falta de progresso — Albon terminou em um modesto 17º lugar na Áustria, duas voltas atrás, enquanto Sainz abandonou a corrida do Red Bull Ring devido a uma falha no motor —, toda a equipe está depositando sua confiança nas atualizações, que devem proporcionar tanto um salto no desempenho quanto uma solução para o problema de peso que vem persistindo.

A Williams não apresentou atualizações na Áustria, o que, segundo Vowles, aliado às atualizações dos rivais, causou uma queda ainda maior no desempenho em relação à concorrência. Suas chances também foram prejudicadas pelas altas temperaturas com as quais a Williams vem enfrentando dificuldades atualmente.

“Acho que essa é uma das principais razões pelas quais vocês nos viram recuar um pouco”, disse Vowles sobre a ausência de atualizações na Áustria, em entrevista à Sky Alemanha.

“Quanto aos nossos planos de atualização, temos o que chamo de uma atualização de médio porte para a corrida de Silverstone, ou seja, daqui a apenas uma semana".

Alexander Albon, Williams Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“E depois haverá pequenas melhorias em Spa e Budapeste. E, em seguida, elementos um pouco maiores, incluindo redução de peso para Zandvoort. E, para nós, será praticamente um carro totalmente novo para Baku. Então, esse é realmente o período pelo qual estamos esperando".

Embora a Williams naturalmente tenha esperanças de que suas atualizações entre o GP da Grã-Bretanha neste fim de semana e ao longo do restante da parte europeia da temporada tenham um impacto significativo em seu desempenho, ela precisará esperar mais seis etapas até que o grande pacote esteja pronto para o fim de semana em Baku.

A Aston Martin tem um plano semelhante, já que pretende adiar pequenos desenvolvimentos até poder apresentar um grande plano de atualizações para o GP da Hungria, no final de julho.

Albon minimizou a importância das atualizações do GP da Grã-Bretanha como um possível divisor de águas para a Williams, mas acredita que elas ajudarão a equipe a diminuir a diferença para o pelotão formado por Alpine, RB e Haas.

“Isso não vai nos levar ao pelotão do meio, mas talvez nos aproxime um pouco mais da Haas”, disse Albon, após o GP da Áustria.

“Acho que talvez seja um primeiro passo sensato este ano para nos aproximarmos um pouco mais dos carros do meio do pelotão. Acho que fomos ultrapassados pela Racing Bulls hoje, então... ainda estamos bem distantes".

Reportagem adicional de Stuart Codling

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