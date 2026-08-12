F1: Williams prepara oferta milionária para segurar Sainz, diz site

A Williams estaria preparando uma oferta milionária para renovar o contrato de Carlos Sainz. Segundo o site italiano Autosprint, a equipe pretende oferecer € 30 milhões (quase R$ 180 milhões) por temporada ao espanhol, quase três vezes o salário atual do piloto, estimado em € 11,5 milhões anuais (quase R$ 70 milhões).

A proposta seria uma tentativa de garantir a permanência de Sainz em meio às especulações sobre seu futuro na F1. O espanhol foi recentemente associado a outras equipes do grid, entre elas Alpine e Aston Martin.

Caso aceite os valores mencionados pela publicação, Sainz passaria a integrar o grupo dos pilotos mais bem pagos da F1. O novo salário também o colocaria, segundo as estimativas disponíveis, acima de nomes como Fernando Alonso e George Russell.

O possível investimento ocorre em um momento delicado para a Williams. A equipe não participou dos testes de pré-temporada em Barcelona e enfrentou problemas relacionados ao peso do carro, fatores que comprometeram seu desempenho na primeira parte do campeonato. Atualmente, o time ocupa a nona posição no Mundial de Construtores.

Além das dificuldades dentro das pistas, a Williams também esteve envolvida em controvérsias administrativas ao longo da temporada. Nesse cenário, a manutenção de Sainz seria vista como uma forma de trazer estabilidade ao projeto e preservar um dos principais nomes do elenco.

Apesar do impacto financeiro que uma renovação nesses valores representaria, a Williams aposta na experiência de Sainz e em sua importância para o desenvolvimento da equipe em busca de uma recuperação na F1.

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!