F1: Williams prepara oferta milionária para segurar Sainz, diz site
Equipe estaria disposta a quase triplicar salário do espanhol para evitar sua saída após início difícil em 2026
A Williams estaria preparando uma oferta milionária para renovar o contrato de Carlos Sainz. Segundo o site italiano Autosprint, a equipe pretende oferecer € 30 milhões (quase R$ 180 milhões) por temporada ao espanhol, quase três vezes o salário atual do piloto, estimado em € 11,5 milhões anuais (quase R$ 70 milhões).
A proposta seria uma tentativa de garantir a permanência de Sainz em meio às especulações sobre seu futuro na F1. O espanhol foi recentemente associado a outras equipes do grid, entre elas Alpine e Aston Martin.
Caso aceite os valores mencionados pela publicação, Sainz passaria a integrar o grupo dos pilotos mais bem pagos da F1. O novo salário também o colocaria, segundo as estimativas disponíveis, acima de nomes como Fernando Alonso e George Russell.
O possível investimento ocorre em um momento delicado para a Williams. A equipe não participou dos testes de pré-temporada em Barcelona e enfrentou problemas relacionados ao peso do carro, fatores que comprometeram seu desempenho na primeira parte do campeonato. Atualmente, o time ocupa a nona posição no Mundial de Construtores.
Além das dificuldades dentro das pistas, a Williams também esteve envolvida em controvérsias administrativas ao longo da temporada. Nesse cenário, a manutenção de Sainz seria vista como uma forma de trazer estabilidade ao projeto e preservar um dos principais nomes do elenco.
Apesar do impacto financeiro que uma renovação nesses valores representaria, a Williams aposta na experiência de Sainz e em sua importância para o desenvolvimento da equipe em busca de uma recuperação na F1.
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