Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

Fórmula 1
F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

Fórmula 1
F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano

Fórmula 1
F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano

F1: Demissão 'repentina' de Lowdon "foi minha decisão", admite CEO da Cadillac

Fórmula 1
F1: Demissão 'repentina' de Lowdon "foi minha decisão", admite CEO da Cadillac

MotoGP: Bezzecchi abre o jogo sobre crise psicológica com lesões e fase ruim

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi abre o jogo sobre crise psicológica com lesões e fase ruim

Indy divulga primeira parte do calendário da temporada 2027

Indy
Indy divulga primeira parte do calendário da temporada 2027

F1: Mercedes aponta segredos do novo patamar de Antonelli em 2026

Fórmula 1
F1: Mercedes aponta segredos do novo patamar de Antonelli em 2026
Fórmula 1

F1: Williams prepara oferta milionária para segurar Sainz, diz site

Equipe estaria disposta a quase triplicar salário do espanhol para evitar sua saída após início difícil em 2026

Neşe Akkoyun
Editado:
Carlos Sainz, Williams

A Williams estaria preparando uma oferta milionária para renovar o contrato de Carlos Sainz. Segundo o site italiano Autosprint, a equipe pretende oferecer € 30 milhões (quase R$ 180 milhões) por temporada ao espanhol, quase três vezes o salário atual do piloto, estimado em € 11,5 milhões anuais (quase R$ 70 milhões).

Leia também:

A proposta seria uma tentativa de garantir a permanência de Sainz em meio às especulações sobre seu futuro na F1. O espanhol foi recentemente associado a outras equipes do grid, entre elas Alpine e Aston Martin.

Caso aceite os valores mencionados pela publicação, Sainz passaria a integrar o grupo dos pilotos mais bem pagos da F1. O novo salário também o colocaria, segundo as estimativas disponíveis, acima de nomes como Fernando Alonso e George Russell.

O possível investimento ocorre em um momento delicado para a Williams. A equipe não participou dos testes de pré-temporada em Barcelona e enfrentou problemas relacionados ao peso do carro, fatores que comprometeram seu desempenho na primeira parte do campeonato. Atualmente, o time ocupa a nona posição no Mundial de Construtores.

Além das dificuldades dentro das pistas, a Williams também esteve envolvida em controvérsias administrativas ao longo da temporada. Nesse cenário, a manutenção de Sainz seria vista como uma forma de trazer estabilidade ao projeto e preservar um dos principais nomes do elenco.

Apesar do impacto financeiro que uma renovação nesses valores representaria, a Williams aposta na experiência de Sainz e em sua importância para o desenvolvimento da equipe em busca de uma recuperação na F1.

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1: Haas fica para trás após um início promissor

Principais comentários
Mais de
Neşe Akkoyun

"Verstappen ficará feliz com mudanças e continuará conosco", acredita CEO da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
"Verstappen ficará feliz com mudanças e continuará conosco", acredita CEO da F1

F1: Ferrari fecha plano de atualizações de 2026 e já avança em projeto de 2027, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari fecha plano de atualizações de 2026 e já avança em projeto de 2027, diz site

F1: Leclerc relembra rivalidade e comenta possível dupla com Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Leclerc relembra rivalidade e comenta possível dupla com Verstappen

Últimas notícias

F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

Fórmula 1
F1: FIA defende medições do ADUO, mas reconhece “fragilidades” no sistema e prevê mudanças

F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

Fórmula 1
F1: Novo chefe da Cadillac falou com “mais da metade do grid" antes de escolher time americano

ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano

Fórmula 1
F1: Cadillac afasta rumores sobre ida de Pérez para Williams e confia na permanência do mexicano