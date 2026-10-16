F1: Williams 'pula número' e correrá com FW50 em 2027
Equipe britânica organizará um evento em Londres para comemorar seu 50º aniversário e a apresentação do novo monoposto
Em publicação nas redes sociais, a Williams revelou que o próximo carro da equipe 'pulará um número' na nomenclatura tradicional de seus monopostos em 2027, passando do FW48 para o novo FW50, em homenagem aos 50 anos da equipe na Fórmula 1.
A foto publicada nas redes sociais da equipe também nos mostra o adesivo que foi colocado na lateral esquerda do monocoque, dentro do chassi 001.
A segunda notícia, portanto, é que, após uma temporada de 2026 dramática, a equipe técnica liderada por Pat Fry tentou se atualizar com os trabalhos para 2027.
A Williams não conseguiu participar do shakedown de Barcelona no final de janeiro porque o FW48 não havia sido aprovado nos testes de colisão para obter a homologação da FIA.
Para passar nos controles, o peso do carro foi aumentado, e ele entrou na pista com cerca de 30 quilos a mais, peso que só vem sendo reduzido nesta última parte da atual temporada.
O salto na numeração do modelo é uma forma de oficializar que haverá uma ruptura radical com a história recente da Williams para dar início a uma nova etapa para a escuderia que nasceu oficialmente em 1977, sob a liderança de Frank Williams.
James Vowles, Williams
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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