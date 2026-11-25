A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quarta-feira (25) o resultado da revisão dos documentos financeiros enviados pelas equipes de Fórmula 1 em relação ao ano passado. Dentre as dez equipes do grid de 2025, a Williams cometeu uma infração por excesso de gastos e a Alpine apresentou imprecisões na documentação.

A Williams excedeu o limite de gastos de 2025 em 627 mil libras (R$4,8 milhões, na conversão atual), cerca de 0,48% do permitido. Segundo a entidade, o excesso ocorreu de forma não intencional, em razão da interpretação que a equipe fez do Regulamento Financeiro. Assim, foi identificada uma infração por excesso de gastos de pequena dimensão (Minor Overspend Breach) e uma infração de procedimento (Procedural Breach).

A administração do limite de gastos da FIA ofereceu à Williams um Acordo de Infração Aceita (ABA), já aceito pela equipe. Segundo a Federação, o time foi colaborativo e agiu de boa-fé, sem tentar obter vantagem esportiva com o dinheiro gasto além do permitido.

Além de pagar uma multa, cujo valor não foi divulgado, e reembolsar os custos administrativos da análise, a equipe terá uma redução de 1,5% no tempo disponível para testes em túnel de vento e simulações de dinâmica dos fluidos computacional (CFD) pelos próximos 12 meses.

Em comunicado, a equipe explicou que o problema ocorreu durante reestruturação interna, quando alguns custos administrativos foram considerados, equivocadamente, como despesas fora do limite orçamentário.

"A infração está relacionada a custos administrativos que tivemos ao realizar mudanças na estrutura da empresa. Acreditávamos que essas despesas não estavam incluídas no limite", explicou um porta-voz da Williams. "Após conversas com a FIA, concordamos em resolver a questão de acordo com a interpretação da entidade, segundo a qual esses custos deveriam estar incluídos no teto".

"A FIA reconheceu que a Williams não obteve nenhuma vantagem esportiva ou financeira, nem jamais tentou fazê-lo. Também destacou que agimos de forma cooperativa e de boa-fé durante todo o processo de análise".

"A integridade é fundamental para aquilo que a Williams representa e podemos encerrar este caso e seguir concentrados em nosso futuro. Sempre apoiamos o limite de gastos e continuaremos fazendo isso, pois sua eficácia depende de uma fiscalização precisa".

Alpine é multada por infração burocrática

Já a Alpine recebeu uma multa por uma infração burocrática (Procedural Breach). Diferentemente da Williams, ela não ultrapassou o limite de gastos de 2025, mas apresentou imprecisões na documentação financeira.

A equipe excluiu indevidamente uma série de despesas não relacionadas diretamente às atividades esportivas, incluindo custos de marketing e recursos humanos.

Como consequência, a Alpine também terá de pagar uma multa e reembolsar os custos administrativos do processo de análise. Assim como no caso da Williams, o valor não foi divulgado. Infrações semelhantes, porém, costumam resultar em multas estimadas entre 300 mil e 500 mil dólares (R$1,7 milhão e R$2,9 milhões).

"A Alpine reconhece e aceita as conclusões da Administração do Limite de Custos (CCA) referentes a 2025. A equipe aceita que cometeu, sem conhecimento, uma infração procedimental, decorrente de imprecisões na documentação financeira anual relacionadas a exclusões e ajustes de custos", informou.

"Os erros e as imprecisões nos relatórios estavam especificamente relacionados a despesas não esportivas e operacionais que, segundo o CCA, não proporcionaram nenhuma vantagem de desempenho à equipe. Entre elas estavam atividades de marketing, atividades não relacionadas à F1, recursos humanos, bônus de funcionários, compensações de custos e despesas com estoques".

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