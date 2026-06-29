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F1: Williams revela pintura especial para GP da Grã-Bretanha

Equipe de Grove correrá com design do FW48 inspirado na bandeira britânica para sua corrida em casa, em Silverstone

Lydia Mee
Publicado:
Williams F1 Team British GP livery

A Williams revelou uma pintura especial inspirada na bandeira britânica 'Union Jack' para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, que acontece nesse final de semana.

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A equipe de Grove celebrará sua corrida em casa, no Circuito de Silverstone, com uma nova pintura e um uniforme especial da equipe. Além do tradicional azul, o novo design traz detalhes em vermelho, branco e azul no bico e nas laterais. 

Para acompanhar a nova pintura e o uniforme da equipe, Alex Albon e Carlos Sainz usarão macacões de corrida com um novo desenho. 

“Estamos orgulhosos de representar o GP da Grã-Bretanha nesta semana. Desde nossa primeira vitória até a centésima, Silverstone foi palco de alguns dos momentos mais icônicos da Williams – e não há nada no calendário da F1 que se compare à atmosfera da torcida local aqui”, disse o chefe de equipe James Vowles.

“Seja assistindo nas arquibancadas, torcendo na Fan Zone ou nos apoiando de casa, sentimos de verdade a energia dos fãs e vamos levá-la conosco durante todo o fim de semana".

 

Após um início difícil na temporada 2026, a Williams ocupa atualmente a oitava posição no campeonato de construtores, com 11 pontos. Sainz, que se juntou à equipe em 2025 após ser substituído na Ferrari pelo heptacampeão Lewis Hamilton, está em 14º lugar na classificação de pilotos com seis pontos, e seu companheiro de equipe Albon está em 15º com cinco pontos.

O GP da Grã-Bretanha será disputado em Silverstone, de 3 a 5 de julho.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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