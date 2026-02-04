A questão é altamente atual e corre o risco de se tornar um tema espinhoso: o motor elétrico nas novas unidades de potência da Fórmula 1 quase triplicou sua potência, passando de 120 kW no ano passado para 350 kW, mas a capacidade da bateria é apenas ligeiramente maior do que a usada até 2025. Matt Harman, diretor técnico de engenharia da Williams, explicou as opções disponíveis para as equipes de F1 garantirem que tenham a energia necessária para completar uma volta.

Sob essas premissas, fica claro que a energia elétrica disponível não é suficiente para cobrir uma volta inteira, o que é o motivo pelo qual foram desenvolvidas aerodinâmicas ativas para reduzir o arrasto. Mas, evidentemente, isso pode não ser suficiente para conservar a energia elétrica, e as equipes estão agora desenvolvendo soluções inovadoras para evitar se encontrarem no meio de uma reta com apenas metade da potência disponível.

Matt Harman, diretor técnico de engenharia da Williams, falou antes do lançamento da pintura do FW48, confirmando algo reportado pelo Motorsport.com anteriormente: em 2026 ouviremos os motores de combustão interna “cantando” mesmo nas curvas, na esperança de usar combustível para recarregar a bateria.

“Fundamentalmente, a recuperação de energia neste carro será um desafio,” explicou Harman. “Sabemos por que temos aerodinâmica ativa no carro e, portanto, precisamos garantir que possamos maximizar essa recuperação".

“Então, uma das coisas que você pode ver é os pilotos usando marchas muito mais baixas do que você já viu antes para tentar maximizar esse tipo de recuperação em estágios muito importantes da volta. No momento, um piloto raramente usaria a primeira marcha. Você poderá ver isso".

“Agora, isso nos traz desafios mais adiante no carro, porque isso é um problema de estabilidade. Então, você entra em como controlar a unidade de potência, como controlar parte da estabilidade na traseira do seu carro, os sistemas que você tem para isso".

“Há muitas coisas que precisamos analisar e essa é uma característica muito específica deste carro em particular – e também exigirá que o piloto adapte seu estilo a isso, porque eles naturalmente não vão querer fazer isso, eu acho".

Williams FW48 Photo by: Williams

Como resultado, Harman confirmou que a equipe estava buscando “promover a máxima recuperação de energia durante a volta de todas as formas” que pudesse, e deu pistas sobre algumas soluções que podem aparecer nas corridas de F1. Ele explicou que as equipes “absolutamente” vão operar os motores em rotações máximas em algumas curvas para aumentar a potência elétrica.

O tema foi então abordado por Angelos Tsiaparas, chefe de engenharia em pista da Williams. “Imagine um carro híbrido de rua", explicou. “Digamos que você tenha um carro com potência à combustão e elétrica iguais. Então, você não precisa pressionar o pedal do freio para colher energia elétrica através do seu motor elétrico".

“A qualquer momento que você decidir, pode fazer o motor elétrico gerar torque negativo ou potência negativa, digamos, no modo de recuperação, e efetivamente queimar combustível para gerar eletricidade. Isso já acontece nas regulamentações atuais. Não é algo realmente novo".

“É só que, porque o elemento elétrico em 2026 é muito maior, quase três vezes mais potente do que na era anterior das unidades de potência, essas estratégias se tornarão muito mais eficazes".

Quando questionado sobre como as unidades de potência influenciarão a hierarquia em 2026, Harman explicou que a integração entre os novos motores da F1 e o chassi atualizado será fundamental para o sucesso neste ano.

“Acho que o principal fator de desempenho dependerá de onde o desempenho dos subsistemas está por si só. Quero dizer, se você tem uma unidade de potência e integração de chassi muito avançadas, pode estar em uma extremidade dessa otimização. Se você tem uma que está com dificuldades em algumas áreas, então pode ter que mudar muito a forma como você conduz seu carro".

“Será algo muito específico. E, sabe, estamos descobrindo essas coisas diariamente, o que é interessante. Na verdade, é bastante empolgante".

