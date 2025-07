O tema da campanha deste ano, Driven by Words – Movido por Palavras, convida os fãs a definir, em uma única palavra, seu sentimento ou impressão sobre o que significa a paixão pela velocidade e pela competição. As palavras mais votadas serão estampadas no FW47, que será exibido unicamente no Brasil, no GP de São Paulo de Fórmula 1, em novembro.

O concurso já está disponível no site da Gulf Oil Brasil, onde os interessados podem enviar suas palavras pelo formulário até 25 de agosto.

A campanha de escolha da pintura do FW47 deve repetir o êxito da edição de 2023, quando os fãs puderam selecionar as cores e o design do carro entre quatro modelos com temas distintos.

Com 180 mil votos, a pintura Bolder than Bold foi a vencedora e o carro participou dos GPs de Singapura, Catar e Japão. Em 2024, os fãs brasileiros também tiveram a oportunidade de vê-lo em ação no Gulf Speed Festival, em São Paulo.

PIASTRI ANULA NORRIS em Spa, LECLERC é 3º e BORTOLETO 9º! Max é 4º e HAMILTON PÁRA EM ALBON | NASCAR

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!