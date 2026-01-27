F1: Williams teria sido aprovada em teste de colisão, mas ainda enfrentaria problemas; entenda
Equipe de Grove deve começar temporada ainda bem acima do novo peso limite
Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images
As coisas parecem estar começando a caminhar para a Williams! Depois de perder a primeira semana de testes da Fórmula 1 a portas fechadas em Barcelona, a equipe de Grove teria conseguido passar no teste de colisão frontal.
Para recapitular o que aconteceu com o time por trás de Carlos Sainz e Alexander Albon: rumores começaram a tomar o paddock de que a equipe poderia não viajar para Barcelona para a primeira semana de testes porque ainda havia problemas em seu carro.
Alguns dias depois, a Williams confirmou a informação, mas não deu detalhes sobre qual seria a causa do atraso. O SoyMotor trouxe à tona que o carro estaria entre 20 a 30 quilos acima do peso limite, além disso, o Motorsport.com Brasil apurou que a equipe também não teria passado no teste de colisão frontal, ou seja, a asa frontal e o bico do carro não estavam dentro dos padrões de segurança da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).
Agora, segundo o AutoRacer.it, a Williams conseguiu colocar seu carro dentro das exigências de segurança e foi capaz de passar no crash test de 2026. No entanto, a equipe deve começar a temporada com o carro ainda acima do peso limite - 768 kg.
