A Williams venceu um processo de US$ 35,7 milhões (cerca de R$ 203,8 milhões) contra o antigo patrocinador ROKiT, que no início de 2020, como resultado da Covid-19, decidiu romper o negócio devido à alegada quebra de contrato de escuderia No ano referido, o campeonato de Fórmula 1 só começou em julho devido à pandemia.

A empresa fechou um acordo de vários anos com a equipe em 2019: uma assinatura inicial de três temporadas foi adicionada à extensão de outras duas que deveriam ter permitido ao time chefiado por Claire Williams na época enfrentar os anos seguintes com serenidade, lançando as bases para um novo crescimento.

A explosão do Covid-19, por outro lado, embaralhou as cartas e o não início do campeonato levou o patrocinador a romper os acordos firmados, colocando a Williams em sérias dificuldades econômicas visto que era para garantir apoio financeiro até 2023.

Inicialmente, parecia que a ROKiT havia aceitado a oferta de adiar os pagamentos do contrato, já que não recebeu nenhum retorno de uma equipe que não poderia competir pelo adiamento das corridas devido à pandemia, mas na realidade, a escuderia nunca viu um centavo .

Era inevitável que o assunto levasse a um processo, e o juiz arbitral rejeitou os argumentos da ROKiT de que não honraria seus pagamentos à Williams porque a equipe não havia cumprido suas obrigações contratuais depois de 1º de janeiro de 2020.

Ainda por conta dessa lacuna no orçamento, a família Williams colocou à venda o time, que foi então adquirido pelo fundo americano Dorilton Capital.

O prêmio ganho contra o ROKiT permitirá que a equipe de Grove, liderada por Jost Capito, recupere uma quantia significativa de 35,7 milhões de dólares.

MARI BECKER analisa EVOLUÇÃO de VERSTAPPEN e PRESSÃO em HAMILTON, e fala de como ambos saem maiores

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: