Fórmula 1

F1: Wolff acende alerta com equipe rival para 2026; saiba qual

Chefe de equipe das 'Flechas de Prata' explica por que não se deve esperar um sucesso estrondoso como o de 2014 em nenhuma circunstância

Ruben Zimmermann Ronald Vording
Editado:
Toto Wolff, Mercedes

Quando os novos regulamentos da Fórmula 1 entrarem em vigor a partir de 2026, muitos do paddock terão a Mercedes em seu radar. Isso se deve ao fato de que, além das regras para o chassi, os regulamentos para os motores também serão alterados a partir do próximo ano. No entanto, Toto Wolff descartou qualquer domínio semelhante ao da escuderia anglo-alemã em 2014.

Leia também:

Quando houve uma grande revolução nos regulamentos da F1 para motores em 2014, a Mercedes dominou a categoria principal por anos depois, vencendo o campeonato mundial de construtores oito vezes seguidas até 2021 e estabelecendo um novo recorde no processo.

No entanto, Wolff adverte contra a expectativa de sucesso semelhante a partir de 2026. "Tínhamos uma vantagem no trem de força desde o início [em 2014]", lembra o chefe da equipe Mercedes, "mas não havia competição no chassi", diz Wolff. E é exatamente isso que está diferente desta vez.

Atualmente, a equipe de Brackley não é nem mesmo o time Mercedes mais rápido do grid. A cliente McLaren, que usa motores Mercedes, está na frente desde 2024, e é por isso que Wolff espera que também haja muita competição "interna" em 2026.

Portanto, mesmo que a Mercedes construísse o melhor motor novamente, a conquista do título não seria de forma alguma uma conclusão precipitada, de acordo com Wolff. Além da McLaren, "a Alpine e a Williams não devem ser ignoradas, pois têm muito tempo de túnel de vento", diz Wolff.

A Mercedes precisa primeiro vencer as equipes clientes

Com a McLaren, a Williams e a recém-chegada Alpine, a Mercedes fornecerá novamente três equipes clientes em 2026, e Wolff explica: "Se você está tão atrás em um campeonato, como é atualmente o caso da Alpine, acho que você ganha 30% a mais de tempo no túnel de vento".

"Isso se acumula ao longo dos anos, portanto, é preciso ter cuidado", adverte o austríaco. A Alpine está atualmente em décimo e último lugar no campeonato mundial, mas, de acordo com a própria equipe francesa, isso se deve em grande parte ao seu próprio motor Renault.

 

O sistema de balanceamento na Fórmula 1 – testes em túnel de vento - quanto túnel de vento as equipes podem fazer para o desenvolvimento aerodinâmico? Esquerda: porcentagem de uso; Direita: sessões de uso.

Em 2026, a Alpine mudará para motores Mercedes e também se beneficiará do maior tempo de túnel de vento da categoria, graças ao sistema de balanceamento. Portanto, Wolff tem certeza: "Precisamos de um chassi competitivo, pois todos os nossos clientes usarão o mesmo motor."

Portanto, se você quiser ser campeão mundial novamente no próximo ano, primeiro terá que vencer suas próprias equipes clientes. E o exemplo da McLaren atualmente mostra que isso não é mais uma questão natural na F1 de hoje.

Wolff diz sobre o status de uma equipe de fábrica: "Acho que é uma vantagem até certo ponto, porque você define a direção de como todo o layout deve ser projetado. Mas se o chassi não tiver o mesmo desempenho porque você não gera a mesma quantidade de downforce ou arrasta demais, ou porque você negligenciou algumas lacunas ou não reconheceu algumas inovações, então você ficará para trás".

Wolff: Só dinheiro não é mais suficiente

Além disso, devido ao limite orçamentário, "você não pode mais pressionar ninguém com dinheiro, o que sempre foi uma espécie de 'cartão de saída da cadeia' para as três grandes equipes", lembra Wolff. Mas isso não funciona mais.

"E nem estamos falando de Honda e Aston Martin, com muito tempo no túnel de vento e o fator Adrian Newey. Do jeito que a F1 é hoje, com os regulamentos atuais, qualquer um pode ter sucesso", alerta o austríaco.

Portanto, Wolff não está esperando um sucesso estrondoso como em 2014. No entanto, de acordo com George Russell, se o título não se concretizar novamente em 2026, pelo menos o motor não deverá ser o culpado. Pelo menos ele está "muito confiante" nesse aspecto, diz o britânico.

"Acho que, em média, nos últimos dez anos, provavelmente até mais, não me lembro de a Mercedes não ter o melhor motor da Fórmula 1", diz Russell, que enfatiza que esse também era o caso na era V8.

No entanto, ele também adverte: "A razão pela qual não ganhamos nenhum campeonato nos últimos quatro anos não é o motor, e estamos bem cientes disso". Portanto, um bom motor será importante em 2026, mas não será o único fator decisivo entre a vitória e a derrota.

Ruben Zimmermann Fórmula 1 Toto Wolff Mercedes Alpine
Ruben Zimmermann
