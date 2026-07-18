F1: Wolff admite problema no motor de Russell; George diz: "Sinto que estou correndo com uma mão amarrada"

Piloto da Mercedes, o italiano Andrea Kimi Antonelli conquistou a pole do GP da Bélgica de Fórmula 1, mas o britânico George Russell, outro representante das Flechas de Prata, ficou meio segundo atrás do companheiro de equipe no quali de Spa-Francorchamps.

Após a sessão classificatória, o chefe da escuderia, Toto Wolff, foi questionado pelos jornalistas sobre o gap entre seus dois pilotos. "George perde cerca de dois décimos e meio nas curvas e cerca de dois décimos e meio nas retas", disse o austríaco.

"As unidades de potência de hoje são tão complexas que ainda não conseguimos explicar exatamente o que está causando a perda de desempenho que estamos tendo nas retas", seguiu Wolff.

"Estamos analisando isso desde o início do fim de semana. Uma das explicações possíveis é que George está usando uma unidade de potência mais antiga, enquanto Kimi tem uma unidade de potência completamente nova. Essa é uma das nossas teorias, mas precisamos descobrir a verdadeira causa", ponderou o dirigente da Mercedes sobre a diferença de desempenho entre os dois competidores.

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Em entrevista à Sky Sports F1 após o quali, Russell disse que a equipe inicialmente achou que a diferença de desempenho se devia à técnica de pilotagem de Antonelli em termos de recuperação de energia.

"É frustrante. Quando voltei para a garagem depois de cada sessão neste fim de semana, vimos que perdemos entre 0s2 e 0s5. Na verdade, na segunda sessão de treinos, foi até 0s7 segundos. O time está trabalhando para entender', disse o inglês da Mercedes na F1.

"Na verdade, vimos os primeiros sintomas na Áustria... Já em Silverstone, perdemos cerca de 0,4 segundos na classificação sprint. Temos o mesmo problema o tempo todo: dizemos, 'acho que esse é o problema', fazemos mudanças, aí vemos que também não está certo, e dessa vez pensamos, 'Talvez seja o estilo de pilotagem'. Até eu pensei que era por causa do estilo de pilotagem".

"Mudei meu estilo de pilotagem, mas vimos que esse não é o problema. Sinto que estou correndo com uma mão amarrada assim. Essa é uma situação muito difícil", completou Russell após a classificação em Spa-Francorchamps.

Wolff elogia Kimi

Sobre Antonelli, que lidera o campeonato da F1 2026, o cartola austríaco afirmou o seguinte: "Neste momento, ele está realmente pilotando muito bem. A primeira volta não foi boa, mas ele não entrou em pânico".

"Mudamos a asa dianteira em apenas um grau e, de repente, o carro voltou a ganhar vida. Ele esteve muito calmo e extremamente controlado", completou o chefão das Flechas de Prata.

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