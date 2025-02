De acordo com uma reportagem do The Telegraph no início desta semana, a Mercedes estaria tentando comprar a participação da gigante química na equipe e tem mantido "conversas tensas" com Jim Ratcliffe. A INEOS é uma acionista igualitária entre a Daimler, empresa controladora da equipe de Fórmula 1, e Toto Wolff, CEO e chefe do time.

No entanto, Wolff nega a notícia e insistiu que Raticliffe continuará sendo um dos três maiores detentores da equipe. À Sky Sports News, o chefe da Mercedes comentou:

"Isso nunca foi levado em consideração. Jim Ratcliffe é um dos três amigos - a Mercedes, Jim e eu. Nunca vamos nos separar. Um grande patrocinador. Já tivemos projetos juntos. Nada do que você leu nas notícias muda alguma coisa".

Os rumores surgiram porque, na nova pintura da Mercedes, o logotipo da INEOS ficou em segundo plano em relação ao que aconteceu nos últimos anos. Ao Crash.net, um porta-voz da equipe negou que qualquer modificação tenha sido feita por conta de mudanças nas ações.

"Não houve discussões sobre uma mudança de acionistas e o acordo de patrocínio com a INEOS está em andamento e estável".

