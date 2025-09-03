Toto Wolff, chefe da Mercedes na Fórmula 1, acredita que a Red Bull Powetrains tem "o Monte Everest para escalar" em relação à unidade de potência para a temporada 2026 - mas ele não subestima as chances da rival a longo prazo.

Depois que a Honda, atual parceira, decidiu inicialmente sair da F1 e um acordo subsequente com a Porsche não se concretizou, o ex-CEO da Red Bull, Christian Horner, definiu que a equipe seguiria sozinha e produziria seus próprios motores no campus de Milton Keynes, com a Ford eventualmente entrando como parceira técnica.

A Red Bull recrutou e investiu pesadamente na área dos trens de força, juntando-se à Audi como novos fabricantes de motores para a era dos regulamentos de 2026, que eliminará as caras e complicadas unidades MGU-H e dará maior ênfase à energia elétrica do sistema MGU-K.

Falando com a mídia selecionada no GP da Holanda, incluindo o Motorsport.com, Wolff disse que as "probabilidades estão contra" os rivais da sua equipe em relação a este desafio, mas também não quis subestima-los.

"Minha primeira resposta seria que é preciso escalar o Monte Everest, porque nossos departamentos de motores cresceram ao longo de dezenas de anos", disse ele.

"Dito isso, nunca se pode subestimar alguém neste esporte que tenha poder de fogo para construir algo do zero, com novas ideias, talvez diferentes maneiras de pensar em termos de inovação e apresentar um produto que pode ser uma surpresa."

Red Bull Ford Powertrains Foto de: Red Bull Content Pool

De fato, poucos observadores esperam que os motores da Red Bull estejam no mesmo nível das unidades de potência construídas pela Mercedes e Ferrari desde o primeiro ano. Mas, para evitar uma enorme disparidade no desempenho em todo o grid, como visto pela última vez entre 2014 e 2017, quando a Mercedes inicialmente roubou a cena e a Honda lutou por anos para se tornar competitiva, a FIA introduzirá uma rede de segurança que dará aos fabricantes que estão significativamente atrasados em termos de desenvolvimento espaço para recuperar o atraso.

"As probabilidades estão contra eles, mas pode ser que, por qualquer motivo, isso aconteça", acrescentou Wolff. "E mesmo que isso não aconteça, nossos regulamentos de motor estabelecem hoje que, se você estiver fora de dois por cento [três por cento - ed] da melhor unidade de potência, terá mais alocação de dinamômetro. Você pode se recuperar, mas obviamente isso não acontece em uma ou duas corridas e não acontece em uma temporada. É preciso um tempo para se reajustar."

"Mas certamente é um desafio enorme que eles se impuseram ao fazer seu próprio motor. Mas lembre-se de que quando eles assumiram a equipe de chassis, todos brincaram que uma empresa de bebidas energéticas estava tentando competir com a Ferrari, a Mercedes e a McLaren na Fórmula 1. E eles venceram no final, então talvez falemos de forma diferente daqui a cinco anos."

"Devido à complexidade dos motores atuais, é mais difícil. Mas se os regulamentos de motor em quatro ou cinco anos forem para um V8 com uma contribuição elétrica mais convencional [talvez seja mais fácil]."

O conceito de rede de segurança nos regulamentos da unidade de potência de 2026 é chamado de ADUO, um acrônimo para Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização, que estipula que, em intervalos regulares, o desempenho da unidade de potência de todos os fabricantes será comparado pelo órgão regulador.

Aqueles que comprovadamente ficarem para trás receberão espaço extra no orçamento do motor, horas de dinamômetro e a capacidade de ajustar a homologação de sua unidade de potência.

O primeiro exercício de calibração desse tipo será realizado após os cinco primeiros finais de semana em 2026. A FIA também está trabalhando em uma rede de segurança para os fabricantes que apresentarem problemas sérios de confiabilidade, o que seria particularmente prejudicial sob o limite do orçamento do motor.

