F1: Wolff alfineta Aston Martin sobre decisão de deixar de usar motores Mercedes

A Aston Martin tomou uma “decisão consciente” ao escolher os motores Honda para a Fórmula 1, declarou Toto Wolff, chefe da Mercedes.

A equipe está se preparando para um GP da Austrália desastroso e, potencialmente, para uma temporada de 2026 igualmente catastrófica, devido às falhas graves de sua unidade de potência Honda.

As vibrações excessivas do motor continuam causando falhas na bateria, a ponto de a equipe ficar sem peças de reposição em Melbourne. Mas esses estragos não estão ocorrendo apenas na parte mecânica, já que os pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll acreditam que não conseguem completar mais de 25 ou 15 voltas consecutivas sem correr o risco de sofrer danos permanentes nos nervos das mãos.

A Aston Martin tornou-se a equipe oficial da Honda nesta temporada, após a equipe sediada em Silverstone ter utilizado motores Mercedes de 2009 a 2025. Ao contrário da Honda, a Mercedes parece estar novamente muito competitiva, e Wolff deixou claro que não foi a marca alemã que tomou a decisão de deixar de ter a Aston Martin como cliente.

“A Aston Martin foi cliente e parceira da Mercedes durante muitos anos e ainda fornecemos motores e outros componentes para os carros de rua, então não foi uma decisão da Mercedes deixar de trabalhar com a Aston Martin”, disse Wolff. “Acho que foi uma decisão consciente de se tornar uma equipe de fábrica com a Honda e sua parceira Aramco, e é por isso que tivemos que deixá-los ir.”

Adrian Newey, Aston Martin Racing Photo by: Kym Illman / Getty Images

Questionado se teria preferido um motor Mercedes, Newey respondeu: “Estamos onde estamos com a Honda. Obviamente, nosso foco agora é trabalhar com a Honda para chegarmos à melhor posição possível. Sendo realistas, nesta temporada, o primeiro passo, como mencionei, é resolver esse problema de vibração para que possamos correr de forma confiável e, a partir daí, ver quanto desempenho eles podem adicionar, principalmente ao motor de combustão interna.”

“Ao mesmo tempo, está claro que a Honda precisa começar a trabalhar no motor do modelo de 2027, porque está claro que é necessário um grande salto em potência do motor a combustão para esse ano, e esse deve ser o foco principal deles.”

É revelador que Newey diga publicamente que a Honda precisa se concentrar no próximo ano, o que significa que 2026 já está descartado para a Aston Martin.

O lendário engenheiro britânico obteve grande sucesso no passado com a Honda, com os carros da Red Bull que projetou conquistando quatro títulos consecutivos de pilotos com Max Verstappen. No entanto, a saída conturbada da fabricante japonesa da F1 – que acabou tendo uma reviravolta – significou que sua equipe na F1 foi amplamente renovada para o projeto de 2026, o que poderia resultar em falta de experiência.

Questionado se a Aston Martin tinha conhecimento dessa falta de experiência quando assinou o contrato de fornecimento de motores de fábrica, e se o contrato teria sido assinado caso contrário, Newey respondeu: “Não, não tínhamos. Só ficamos sabendo disso em novembro do ano passado, quando nós – Lawrence [Stroll], Andy Cowell e eu – fomos a Tóquio para discutir rumores de que a meta inicial para a primeira corrida não seria alcançada, e disso surgiu o fato de que muitos dos funcionários originais não haviam retornado quando as atividades foram retomadas. Portanto, a resposta é não.”

