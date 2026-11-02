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F1 - Wolff: Antonelli deve servir de exemplo para pilotos "mimados e reclamões"

Chefe da Mercedes apontou que jovem campeão é a figura que deve representar a F1 moderna

Alex Harrington Ronald Vording
Publicado:
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Após o título mundial de Kimi Antonelli, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, criticou os pilotos “mimados” e os “reclamões incansáveis no rádio” da Fórmula 1. Ele acredita que a conquista deste ano pelo jovem italiano deve servir de exemplo para eles.

O editor recomenda:

O italiano terminou em terceiro no GP do México, mas isso foi o suficiente para ele conquistar o título com quatro corridas de antecedência, tornando-se o campeão mais jovem da história.

Em entrevista à imprensa no Autódromo Hermanos Rodríguez após a corrida, Wolff pediu para acrescentar um último ponto quando a coletiva estava chegando ao fim e aproveitou para argumentar que o sucesso de Antonelli mostrou uma maneira diferente de vencer. O chefe da Mercedes não citou o nome de nenhum dos pilotos a quem se referia.

“Deixem-me dizer mais uma coisa agora que estou com todos vocês aqui, porque conversei sobre isso com outra pessoa lá fora — com Mohammed [Ben Sulayem, presidente da FIA], na verdade. Essa noção de vencer a qualquer custo, de ser egoísta, oportunista e implacável em benefício próprio — esse modelo de piloto já morreu".

“Temos um novo campeão que representa valores como humildade, integridade, lealdade, respeito e ser ele mesmo. Ele deve ser um exemplo a ser seguido por muitos outros jovens pilotos nas categorias de base. E deve ser um exemplo para os poucos que se acham no direito de tudo na F1, os que não param de reclamar pelo rádio, os que reclamam, os que batem".

“Olhem para esse garoto de 20 anos e pensem no que podem fazer para melhorar. Essa é a mensagem para esses jovens. É assim que a FIA, esse Mohammed, esse Stefano [Domenicali, CEO da F1], é assim que eu gostaria de ver os pilotos no futuro. Essa é a F1 moderna".

"Kimi representa o piloto moderno da F1 por causa desses valores, não apenas por causa de seu talento. O talento vem por si só, mas todo mundo tem talento. O importante é ser uma boa pessoa também. Ele demonstrou que é possível vencer todos lá na pista sendo uma boa pessoa".

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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