F1 - Wolff: Antonelli quebra mito de que vencedores precisam ser "babacas"

Em meio a um crescimento que o colocou na liderança campeonato de pilotos, Kimi Antonelli tem impressionado a Mercedes não apenas pelos resultados na pista, mas também por seu comportamento fora dela. Para o chefe Toto Wolff, o jovem italiano é a prova viva de que não é preciso ter uma atitude agressiva e arrogante para vencer na Fórmula 1.

Com 50 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton após conquistar seis vitórias nas primeiras 11 etapas, Antonelli vem se destacando pela maturidade e perfil relativamente tranquilo. Em entrevista ao portal RacingNews365, Wolff celebrou o fato de o piloto de 19 anos ir contra a antiga mentalidade da categoria.

"Todo mundo ama um piloto rápido. E quando esse piloto também é um bom ser humano, uma pessoa que apoia a equipe e que nunca tem uma palavra ruim a dizer, é claro que é como tirar a sorte grande", falou.

"No passado, existia a opinião na F1 de que, para vencer, você precisava ser um babaca; implacável e oportunista. Não acho que Kimi seja assim. [Com ele] é simplesmente uma questão de pilotar mais rápido do que os outros e ser uma boa pessoa também", continuou Wolff.

Em sua segunda temporada na F1, Antonelli surpreendeu a própria Mercedes pela velocidade com que se consolidou como candidato ao título. Questionado se o sucesso e a fama repentina podem alterar a personalidade do italiano no futuro, Wolff demonstrou confiança na base familiar do jovem, rasgando elogios aos pais do jovem.

"Não sabemos o que acontecerá em três anos", ponderou o dirigente austríaco ao RacingNews365. "Para mim, não parece que isso vá acontecer, porque ele tem uma criação muito sólida".

"Qual piloto fez as provas finais do ensino médio? Me diga um que tenha terminado a escola. Ninguém", ressaltou Wolff. "Os pais dele diziam: 'Na manhã de segunda-feira após a corrida de kart, você vai para a escola'".

"Em nossa organização, estamos tentando guiá-lo o máximo possível e garantir que ele não perca o rumo, mesmo se tornando cada vez mais bem-sucedido", concluiu.

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