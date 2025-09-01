O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, insistiu que a batida de Andrea Kimi Antonelli em Charles Leclerc no GP da Holanda de Fórmula 1 faz parte de seu aprendizado de novato e incentivou o jovem italiano a continuar tentando ultrapassagens agressivas.

Enquanto Leclerc lutava para segurar os dois pilotos da Mercedes pelo quinto lugar nos últimos estágios da corrida de Zandvoort, Antonelli pressionou a Ferrari com um segundo pitstop para pneus macios, ao qual Leclerc respondeu uma volta depois. Quando o piloto monegasco saiu na frente de Antonelli, o italiano aproveitou o impulso de ter pneus com temperatura adequada para fazer uma investida em Leclerc por dentro da curva 3.

Mas, na seção mais plana da curva, Antonelli saiu de frente e foi para o lado de Leclerc, fazendo com que o piloto da Ferrari rodasse e acabasse no muro externo, arrancando o nariz do carro de Leclerc.

Antonelli escapou de danos reparáveis, mas recebeu uma penalidade de 10 segundos que o deixou fora dos pontos, além de receber dois pontos de penalidade.

"Se a viseira cair, você tem um monstro, e é isso que queremos." - Toto Wolff

Quando perguntado sobre o acidente de Antonelli, Wolff pediu desculpas à Ferrari em seu nome, mas disse que quer que seu piloto de 18 anos faça o tipo de ultrapassagem que ele tentou sobre Leclerc.

"Eu estava pensando na corrida, o que teria sido se Kimi tivesse ultrapassado uma Ferrari? Acho que as pessoas na Itália teriam ficado felizes", disse Wolff. "Os fãs italianos querem um piloto italiano que esteja lutando, que leve o carro ao limite e, às vezes, ultrapasse o limite. E foi isso que aconteceu hoje".

"Obviamente, do ponto de vista da equipe, não queremos tirar uma Ferrari. Certamente que não. E tenho certeza de que Kimi, em particular, não quer tirar uma Ferrari. Mas as coisas são como são. É uma corrida difícil. É uma infelicidade e sinto muito por Charles e pela Ferrari. Mas queremos que ele faça as manobras e ele deve fazer isso".

Wolff acrescentou: "No carro, ele é um competidor feroz, e tem sido assim desde o kart. Se a viseira cair, você tem um monstro e é isso que queremos".

Esse foi o segundo erro de Antonelli no fim de semana de Zandvoort, depois de uma batida no primeiro treino que o atrasou para o resto do fim de semana, pois ele não conseguiu passar para a Q3, mas do qual ele se recuperou com flashes de ritmo forte no domingo.

"Quando demos a ele a oportunidade, deixamos claro que lhe daríamos um ano de aprendizado e que haveria momentos em que arrancaríamos os cabelos e outros em que ele seria brilhante. E acho que este fim de semana resume bem isso", disse Wolf.

"O erro no TL1 é claramente algo que nos deixa com o pé atrás durante todo o fim de semana. E então, na corrida, nesses momentos de ótima pilotagem, ele estava no ar livre, estava atrás da McLaren, o carro mais rápido, alcançou-o e, mais uma vez, envolveu-se naquele acidente que, infelizmente, significou o fim da corrida de Charles e também da corrida de Kimi. São altos e baixos, e eu já esperava isso nesta temporada. Cada um desses dias será uma lição para o próximo ano".

Em meio a um período mais difícil de corridas, Antonelli conquistou seu primeiro pódio no Canadá Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

As dificuldades do novato Antonelli estão custando à Mercedes a segunda posição no campeonato de construtores, com o italiano em sétimo lugar com 64 pontos, em comparação com os 184 do companheiro de equipe George Russell, enquanto a Mercedes está 12 pontos atrás da Ferrari. Mas esse é um preço que Wolff está disposto a pagar, tendo em mente o panorama geral da redefinição das regras de 2026.

"Não estamos lutando por um campeonato de construtores. É claro que o que está em jogo é o P2 e o P3, mas isso tem menos relevância do que no próximo ano, quando é importante marcar os pontos", explicou o austríaco.

"Kimi tem 18 anos e foi colocado nessa equipe gigantesca que é a Mercedes - ele vai cometer erros. Você sempre deseja que o aprendizado tenha menos lombadas e solavancos do que tem hoje, porque as oscilações são enormes. Mas [o potencial] está lá e não temos dúvidas. Acredito 100% nele a longo prazo".

Wolff confirmou anteriormente que Antonelli, que marcou uma pole em Miami e um pódio inédito no Canadá, continuaria ao lado do companheiro de equipe George Russell no próximo ano, com um anúncio oficial que deverá ser uma formalidade.

