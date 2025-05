Toto Wolff defendeu publicamente a McLaren, apesar das alegações da Red Bull sobre peças ilegais que ressurgiram no fim de semana do GP de Miami. Essas contestações também foram levantadas no final da temporada passada, mas a FIA não conseguiu encontrar nenhuma evidência de que a McLaren tivesse violado as regras da Fórmula 1.

Durante o fim de semana na Flórida, surgiram relatos de que a Red Bull estava conduzindo sua própria investigação para entender melhor as temperaturas dos freios e dos pneus da McLaren, usando câmeras térmicas no processo.

No entanto, o chefe da Mercedes disse que não viu sinais de irregularidades nas práticas da McLaren e que a equipe agiu "com integridade". Wolff disse: "Zak Brown, Andrea Stella, Rob Marshall. Esta equipe é formada por pessoas honestas e decentes."

"No passado, sempre dissemos: 'Vamos ver se há algo no limite', mas não tenho dúvidas de que a McLaren está em total conformidade com as regras. É um processo de desenvolvimento muito bom. Eles entendem o gerenciamento dos pneus do carro melhor do que ninguém e acho que é perfeitamente legal", completou.

"Do ponto de vista da gestão da equipe, se alguém está fazendo um trabalho melhor do que o seu, você não deve acusá-lo de 'trapaça, não é a atitude correta", finalizou Wolff.

