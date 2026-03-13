George Russell conquistou mais uma pole position, apesar de ser 'apenas' para a largada da sprint do GP da China de Fórmula 1. O britânico fez um tempo meio segundo mais rápido que, por exemplo, Lando Norris, que garantiu a terceira posição, e isso chamou a atenção do público.

Isso deu continuidade ao ótimo início de temporada para a Mercedes - depois de uma dobradinha na Austrália. Embora já soubéssemos que a equipe de Brackley era a grande favorita, não era esperado que a diferença de tempos ficasse em quase meio segundo nas classificações.

Russell e Andrea Kimi Antonelli garantiram a primeira fila de largada para a sprint, já que a investigação sobre o italiano ter bloqueado Norris não lhe rendeu uma punição; o britânico explicou aos comissários que não estava em uma volta rápida, portanto, não teria sido atrapalhado.

Depois da classificação, Toto Wolff, CEO e chefe da equipe, foi entrevistado pela Sky Sports Alemanha e destacou a vantagem atual da Mercedes.

"Há uma diferença 'saudável' em relação aos outros. Mas, para mim, a classificação da sprint e também a corrida sprint parecem um pouco uma pequena parte do fim de semana".

"Amanhã é a classificação de verdade e domingo é o GP. Se pudéssemos levar esse desempenho para lá, isso seria ótimo, é claro. Acho que nossa grande vantagem aqui está principalmente nas curvas. Você pode ver isso em certos casos: [Pierre] Gasly, por exemplo, foi o mais rápido nas retas, mas nossa vantagem vem nas curvas".

Toto Wolff, Mercedes Foto: Kym Illman / Getty Images

As três equipes da Mercedes no Q3 — Mercedes, McLaren e Alpine — demonstraram pontos fortes em diferentes áreas. Dados de GPS mostram que o time de Bracley abriu mão de um pouco de velocidade no final das retas para começar a cortar as curvas um pouco mais cedo, mas manteve uma velocidade mínima maior nas curvas para recuperar o tempo.

Isso levou a saídas mais precoces das curvas e maior aceleração ao sair delas, algo que pôde ser observado na aproximação e ao longo das curvas 6 e 11. Isso representou consistentemente uma vantagem de 5 km/h sobre o Alpine de Gasly.

A McLaren, por sua vez, estava muito mais próxima nas curvas; o MCL40 era, na verdade, bastante potente no complexo das curvas 1 a 3, de raio decrescente, e Norris saía com uma vantagem de 0s07, mas a McLaren era pior que a Mercedes nas retas.

Norris estava 7 km/h mais lento em seu pico ao longo da reta traseira; assim, a Mercedes tinha o equilíbrio certo entre as retas e as curvas.

Ao falar com a cobertura de F1 da Sky no Reino Unido, Wolff acrescentou que parte do desempenho da Mercedes foi resultado de sua mudança antecipada para o carro de 2026 em comparação com seus rivais mais próximos no ano passado; a equipe de Brackley havia enfrentado dificuldades para manter a consistência na fórmula aerodinâmica de efeito solo, o que agora não é mais um problema.

"Vimos no passado equipes que disseram que concentrariam tudo no ano seguinte e depois fracassaram. Lembro-me dos dias da BMW, quando eles poderiam ter disputado o campeonato, mas no ano seguinte voltaram com um difusor duplo e saíram".

"Nós nos empenhamos muito no carro de 2026, talvez um pouco mais cedo do que alguns dos outros. Mas estou muito feliz que a integração entre a unidade de potência e o chassi esteja funcionando bem".

