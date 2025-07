O chefe da Mercedes, Toto Wolff, detalhou como ele e Lewis Hamilton conseguiram manter a amizade após saída do heptacampeão da equipe no fim da temporada de 2024 da Fórmula 1.

Wolff admitiu que a situação poderia ter sido "quase hostil", depois que Hamilton anunciou que deixaria o time para se juntar à Ferrari em 2025, mas eles mantêm contato. O piloto britânico ainda visita a equipe na maioria dos finais de semana de corrida, e costumam viajar juntos, com George Russell e Valtteri Bottas.

"Quando ele decidiu ir, poderia ter sido muito estranho, quase hostil, e conversamos ativamente sobre como não fazer isso", explicou Wolff ao Wall Street Journal.

"Todos nós fizemos um esforço real para tentar ser muito complacentes e compreensivos. Ele continua sendo um amigo. Ele aparece no escritório no fim de semana! Fala com os engenheiros e come alguma coisa. Depois de muitos GPs, ele viaja de volta comigo e então temos a velha turma: Valtteri Bottas, George Russell, Lewis Hamilton e eu voando das corridas", revelou.

Após 12 corridas da temporada de 2025, apenas 12 pontos separam a Ferrari e a Mercedes no campeonato de construtores, na segunda e terceira posições. Embora a batalha entre as duas equipes esteja esquentando na pista, Wolff confirmou que ele e Hamilton são capazes de manter a competição de lado.

"Ouça, na pista, queremos vencê-los. Não há dúvida quanto a isso. Mas já faz 12 anos que estamos nesse relacionamento. Confiamos um no outro", acrescentou Wolff.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1ª posição, e Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes AMG, comemoram após a corrida Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Em uma virada um tanto incomum na entrevista, Wolff discutiu brevemente a vida amorosa do heptacampeão, que ele consegue manter em sigilo.

"Estou vivendo uma vida diferente através dos olhos dele - Ele me mostra seus flertes e quem ele namora, e [pergunta]: 'Devo escolher essa garota ou não? E eu digo: 'Sim, você deveria, e me conte como foi'", disse.

Na metade da primeira temporada com a Ferrari, Hamilton está em sexto lugar na classificação de pilotos com 103 pontos, 131 atrás do líder Oscar Piastri e 16 pontos atrás do companheiro de equipe, Charles Leclerc.

