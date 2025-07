Muitos têm criticado a presidência de Mohammed Ben Sulayem na FIA, porém, para Toto Wolff, o estilo de governança com "mão de ferro" pode trazer "vantagens" para a Fórmula 1.

O presidente da FIA e o chefe da Mercedes entraram em conflito sobre como o órgão regulador supervisionou restrições mais rígidas sobre uma "proibição de palavrões" e um impulso para uma 11ª equipe de F1 desde que Ben Sulayem se tornou presidente no final de 2021, mas parece que as tensões diminuíram nos últimos meses.

"Não se pode negar que ele está governando com mão de ferro", disse Wolff à mídia austríaca. "Ele não deixa ninguém lhe dizer o que fazer. Isso pode ter suas vantagens".

O assunto mais recente sob os holofotes foi a "proibição de palavrões" da FIA, que foi duramente criticada quando foi introduzida, até que o órgão dirigente anunciou revisões nas regras do Apêndice B do Código Esportivo Internacional em abril, que descreve as restrições aos palavrões.

As multas foram reduzidas de 10 mil euros para cinco mil euros e os comissários podem suspender as penalidades para os infratores pela primeira vez, enquanto foram introduzidas exceções para palavrões em ambientes não controlados, como no rádio da equipe.

De modo geral, Wolff apoiou a "proibição de palavrões", pois achava que os pilotos da F1 precisavam considerar seu status como modelos para os jovens pilotos e fãs.

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Acho que a posição dele em relação aos palavrões é correta", disse Wolff, referindo-se a Ben Sulayem. "Muitos dos pilotos que gritam no rádio não têm o inglês como primeira língua. Se um piloto francês ou italiano disser 'vá se foder' no rádio e achar que isso é normal, provavelmente é porque ele já ouviu isso desde seus dias de kart. Mas se você traduzir literalmente para o idioma nativo dele, ele pode ficar chocado".

"Acho que as crianças precisam aprender a não insultar os outros no rádio. Aquele engenheiro [no rádio para o piloto] tem uma família em casa que está muito orgulhosa pelo fato de seu pai ou marido estar trabalhando com um piloto de Fórmula 1".

"Se o piloto o insulta dessa forma, não é bom - e, infelizmente, isso já acontece nas categorias juniores".

Wolff fala por experiência própria, já que seu filho Jack agora corre no kart, com pilotos influenciados pelo que acontece na F1: "Os garotos de oito, nove e 10 anos falam como os profissionais. Obviamente, eles são seus modelos, e acho que é bom que o presidente esteja assumindo uma posição forte em relação a isso".

"Você pode discutir onde traçar a linha entre palavrões e insultos. Durante uma corrida, também somos um depósito de lixo para os pilotos. Eles estão a 300 km/h, roda com roda, física e mentalmente no limite, e então dizemos a eles para serem educados. Mas esse não é o objetivo".

Stefano Domenicali, CEO do Formula One Group, Toto Wolff, Mercedes, Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, Zak Brown, CEO da McLaren Foto de: Mark Thompson / Getty Images

"Não há problema se eles desabafarem. O que não é bom é quando isso se transforma em abuso pessoal. É aí que uma linha firme é traçada".

O outro tópico em relação ao qual Wolff não estava de acordo com o presidente da FIA era a sua pressão para que a Andretti se juntasse ao grid da F1 como a 11ª equipe, mas sua posição foi suavizada quando o projeto foi vinculado ao apoio da Cadillac, com a equipe pronta para participar do campeonato em 2026.

Wolff admitiu que Ben Sulayem "provavelmente acertou com a 11ª equipe", apesar das reservas sobre o valor que o plano liderado por Andretti proporcionaria à F1 - que acabou naufragando quando a FOM rejeitou o pedido e levou o projeto revisado liderado pela Cadillac a receber o sinal verde de todas as partes.

Uma equipe de trabalho da Cadillac, acredita Wolff, "é boa para o esporte". Então, algo positivo saiu disso", em meio à pressão de Ben Sulayem por uma 11ª equipe no grid da F1.

