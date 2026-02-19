F1: Wolff chama novela da taxa de compressão de "tempestade num copo d'água"

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, insistiu que a polêmica em torno da taxa de compressão do motor Mercedes na Fórmula 1 é "uma tempestade em copo d'água", o que significa que sua equipe não está mais disposta a lutar contra a reação negativa direcionada ao caso.

As unidades de potência da F1 são agora muito diferentes graças à mudança no regulamento de 2026, e uma das alterações foi feita na taxa de compressão, que foi reduzida de 18:1 para 16:1.

Mas o Artigo C5.4.3 afirma que um teste estático à temperatura ambiente é o único método para medi-lo, então a Mercedes teria encontrado uma maneira de aumentar a relação enquanto o motor estava funcionando.

Isso provocou enorme indignação entre os outros quatro fabricantes de unidades de potência e, na quarta-feira, foi confirmado que todos eles votarão uma proposta de ajuste na forma de como a proporção é medida, podendo entrar em vigor após as férias de verão.

Isso ocorre apesar de Wolff ter insistido anteriormente que a diferença é de apenas de 2 a 3 cavalos de potência, embora o campeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, tenha afirmado: "Definitivamente, você precisa adicionar um zero a isso".

Questionado sobre o assunto pelo Motorsport.com na quinta-feira, durante os testes de pré-temporada no Bahrein, Wolff respondeu: "Sempre dissemos que isso tudo parece uma tempestade num copo d'água."

“Surgiram números que se fossem verdadeiros, eu entenderia perfeitamente alguém lutaria contra isso. Mas, no fim das contas, não vale a pena.”

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Para nós, não muda nada se continuarmos assim ou se adotarmos os novos regulamentos, e isso tem sido um processo. Mas também queremos ser bons cidadãos no esporte, porque não faz muita diferença.”

“Depois mudamos de opinião. Filosoficamente, você pode discordar, porque acredito que os regulamentos existem para serem criados e você deve manter a FIA por perto – e é assim que deve ser.”

“Mas, se você tem quatro outras fabricantes de unidades de potência que estão pressionando imensamente a FIA em um determinado momento, que escolha temos [a não ser] não jogar? Estávamos bastante tranquilos em até mesmo realizar um protesto na sexta-feira em Melbourne.”

“É isto que queremos?”

Mas essa não é a única coisa que tem atraído a atenção da Mercedes, já que o Motorsport.com noticiou na terça-feira que seu combustível Petronas está em uma corrida contra o tempo para obter a homologação antes da abertura da temporada australiana, que acontece de 6 a 8 de março.

“Esta é mais uma dessas histórias”, disse Wolff, cuja equipe é a favorita das casas de apostas tanto para o título de construtores quanto para o de pilotos.

"Disseram-nos que a taxa de compressão era algo ilegal, o que é uma completa mentira. E agora surge outra história dizendo que o nosso combustível é ilegal."

“Não sei de onde isso vem e começa a girar de novo. Talvez amanhã a gente invente outra coisa.”

