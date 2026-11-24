Em Las Vegas, a Mercedes não conseguiu maximizar o fim de semana. Apesar de George Russell e Andrea Kimi Antonelli terem se colocado na disputa pela vitória durante algumas voltas, os dois pilotos terminaram fora do pódio em mais um fim de semana da Fórmula 1. Agora, Toto Wolff quer uma resposta no Catar.

Russell teve problemas na volta 48: partes do assoalho do carro #63 se soltaram e o britânico acabou escapando da pista e batendo no muro antes de retornar em oitavo, no meio do pelotão depois de ocupar a segunda posição por mais da metade da prova.

Kimi Antonelli, por sua vez, entrou na disputa pela vitória com Max Verstappen e parecia que conquistaria mais um pódio antes de ser ultrapassado pelas duas McLarens já na reta final da etapa.

O italiano terminou em quarto, enquanto Russell cruzou a linha de chegada em nono, sendo ultrapassado por Carlos Sainz na última volta. Esse é um "resultado decepcionante", nas palavras do chefe da Mercedes, que cobra uma reviravolta no Catar, apesar de saber das dificuldades que enfrentarão.

"A melhor maneira de superar um resultado decepcionante é voltar a correr. Las Vegas não terminou da maneira que queríamos, mas estivemos na briga pelas primeiras posições durante toda a noite, e isso é algo que nos dá confiança".

"O Catar, porém, será um desafio completamente diferente. O Circuito de Lusail é implacável: curvas de alta velocidade, zebras agressivas e temperaturas elevadas tornam a pista exigente tanto para os carros quanto para os pilotos. Some a isso o limite máximo de voltas por stint com os pneus e teremos muitos fatores para gerenciar".

Vale lembrar que neste fim de semana, por determinação da Pirelli, as equipes precisarão fazer suas estratégias baseadas nos stints máximos. Para o Catar, a fornecedora de pneus definiu que cada jogo de pneus poderá ser usado por apenas 27 voltas. Isso significa que todas as escuderias precisarão, obrigatoriamente, fazer duas paradas na corrida.

"A disputa pelas primeiras posições é acirrada e ninguém pode se dar ao luxo de desperdiçar qualquer oportunidade. Sabemos que temos desempenho para estar nessa briga. Agora, precisamos executar bem todo o fim de semana e garantir que sairemos do Catar com resultados melhores do que os que conquistamos em Las Vegas".

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