Em 2026, Valtteri Bottas será um dos pilotos da Cadillac na Fórmula 1, retornando a categoria após um ano como piloto reserva da Mercedes, equipe da qual fez parte como titular por cinco anos e com a qual foi duas vezes bicampeão. O finlandês sempre teve uma boa relação com o time alemão e com o chefe da equipe, Toto Wolff, que falou sobre o futuro de Bottas.

"É ótimo ver o Valtteri recuperar seu lugar no grid da F1 para o próximo ano. Ele ainda tem muito a oferecer como piloto e merece estar no grid em Melbourne para a temporada de 2026.", falou Wolff em comunicado no site da Mercedes.

No fim de 2021, Bottas perdeu sua vaga no time de Brackley para dar lugar a George Russell, e foi contratado pela então Alfa Romeo, atual Sauber. Após a temporada de 2024, foi substituído por Gabriel Bortoleto no time suíço e, sem vaga como titular, retornou a Mercedes como terceiro piloto.

"É claro que ficaremos tristes em vê-lo partir. Ele desempenhou um papel importante em nossa equipe e sua contribuição como nosso terceiro piloto este ano foi exemplar. Por enquanto, continuaremos esse trabalho até o fim do ano, antes de desejarmos a ele o melhor para o próximo ano e além", adicionou Wolff.

