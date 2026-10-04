Chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirma estar “extremamente irritado e nada satisfeito” após um caótico GP do Bahrein, na Malásia de Fórmula 1, que terminou com um abandono de George Russell na reta final da prova, causado por uma falha no motor.

Largando em terceiro e sétimo, Kimi Antonelli, e Russell tiveram ótimas saídas, assumindo a primeira e a segunda posições, aproveitando as largadas ruins do pole position Max Verstappen e do segundo colocado, Lewis Hamilton. Russell parecia estar a caminho de um pódio, mas, quando o safety car estava quase saindo, ele parou na beira da pista com um problema na unidade de potência na volta 50.

“É uma falha na unidade de potência. Não foi causada pelo safety car. Ainda não avaliamos o problema”, disse Wolff à Sky Sports F1 após a corrida. “Estou extremamente irritado e nada satisfeito".

“Em primeiro lugar, não tínhamos a velocidade que esperávamos ter antes do fim de semana, então há muito trabalho a ser feito para nos recuperarmos, o que tenho certeza de que faremos. Além disso, a corrida, literalmente — se considerarmos a disputa com o Lewis atrás —, foi contra a gente. Tínhamos uma vantagem tão grande: um SC Virtual, dois carros de segurança... Não dava para ter mais azar do que isso".

George Russell, Mercedes Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“E, para piorar as coisas, uma falha na unidade de potência a poucas voltas do final para o George, o que é terrível para o campeonato dele e nada bom para os nossos pontos no campeonato de construtores. Então, por mais que eu adore estar aqui quando penso nas corridas em si, essa foi uma das minhas piores experiências, para ser sincero".

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