Após uma etapa complicada no GP da Holanda, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, confirmou os planos da Mercedes para a temporada 2026 da Fórmula 1: manter George Russell e Andrea Kimi Antonelli como a dupla da equipe.

Ambos os pilotos da Mercedes tiveram provas complicadas neste domingo em Zandvoort. Russell teve um incidente com Leclerc na primeira parte da prova que comprometeu parte de sua performance, enquanto Antonelli foi punido com 10s pelo toque que levou ao abandono do monegasco, tomando mais uma punição na sequência por excesso de velocidade no pitlane.

Mesmo com os resultados abaixo do esperado, Wolff aproveitou o momento para comunicar à imprensa sobre seus planos para o futuro:

"Eu sempre digo que não haverá grandes novidades. Continuamos com os dois, obviamente claro. Com George, há algumas coisas em que queremos otimizar, questões de viagens e marketing, quantas horas que ele terá que dedicar a isso".

"Ele é um piloto experiente e, para nós, é sempre importante conversar sobre isso. Queremos ter o melhor desempenho dos pilotos e acho que demos a ambos uma grande pressão com atividades de marketing e de mídia e é assim que estamos recalibrando".

"Haverá algum anúncio em Monza? Não, mas acho que não será nem mesmo um grande anúncio, será apenas para avisar e dizer que assinamos o acordo".

Nos últimos meses, a formação da Mercedes para 2026 foi alvo de muitas especulações, especialmente com o descontentamento de Max Verstappen com a situação da Red Bull. Com o holandês mantendo o mistério sobre seu futuro, os rumores cresceram consideravelmente, até que o tetracampeão confirmou na Hungria que seguiria com a equipe austríaca.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça a versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!