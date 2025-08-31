Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Wolff confirma permanência de Russell e Antonelli na Mercedes em 2026: "Continuaremos com eles, obviamente"

Apesar de não ter feito nenhum anúncio formal, chefe da Mercedes confirma planos da equioe para o próximo ano

Guilherme Longo Erwin Jaeggi
Editado:

Após uma etapa complicada no GP da Holanda, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, confirmou os planos da Mercedes para a temporada 2026 da Fórmula 1: manter George Russell e Andrea Kimi Antonelli como a dupla da equipe.

Leia também:

Ambos os pilotos da Mercedes tiveram provas complicadas neste domingo em Zandvoort. Russell teve um incidente com Leclerc na primeira parte da prova que comprometeu parte de sua performance, enquanto Antonelli foi punido com 10s pelo toque que levou ao abandono do monegasco, tomando mais uma punição na sequência por excesso de velocidade no pitlane.

Mesmo com os resultados abaixo do esperado, Wolff aproveitou o momento para comunicar à imprensa sobre seus planos para o futuro:

"Eu sempre digo que não haverá grandes novidades. Continuamos com os dois, obviamente claro. Com George, há algumas coisas em que queremos otimizar, questões de viagens e marketing, quantas horas que ele terá que dedicar a isso".

"Ele é um piloto experiente e, para nós, é sempre importante conversar sobre isso. Queremos ter o melhor desempenho dos pilotos e acho que demos a ambos uma grande pressão com atividades de marketing e de mídia e é assim que estamos recalibrando". 

"Haverá algum anúncio em Monza? Não, mas acho que não será nem mesmo um grande anúncio, será apenas para avisar e dizer que assinamos o acordo".

Nos últimos meses, a formação da Mercedes para 2026 foi alvo de muitas especulações, especialmente com o descontentamento de Max Verstappen com a situação da Red Bull. Com o holandês mantendo o mistério sobre seu futuro, os rumores cresceram consideravelmente, até que o tetracampeão confirmou na Hungria que seguiria com a equipe austríaca.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça a versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Guilherme Longo Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Norris: "A única coisa que posso fazer é tentar vencer todas as corridas"
Próximo artigo F1 - Bortoleto lamenta P15 na Holanda: "Perdemos muitas oportunidades hoje"

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo
Porsche Cup: Muller e Fraga sobrevivem à prova caótica e vencem os 300km do Estoril

Porsche Cup: Muller e Fraga sobrevivem à prova caótica e vencem os 300km do Estoril

Porsche Cup
Porsche Cup: Muller e Fraga sobrevivem à prova caótica e vencem os 300km do Estoril
Porsche Cup: Em resultado inédito, Rabelo/Rimbano fazem a pole da Challenge e da Geral nos 300km do Estoril

Porsche Cup: Em resultado inédito, Rabelo/Rimbano fazem a pole da Challenge e da Geral nos 300km do Estoril

Porsche Cup
Porsche Cup: Em resultado inédito, Rabelo/Rimbano fazem a pole da Challenge e da Geral nos 300km do Estoril
Porsche Cup: Fittipaldi / Boesel fazem a pole da Carrera Cup nos 300km do Estoril

Porsche Cup: Fittipaldi / Boesel fazem a pole da Carrera Cup nos 300km do Estoril

Porsche Cup
Porsche Cup: Fittipaldi / Boesel fazem a pole da Carrera Cup nos 300km do Estoril

Últimas notícias

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros