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Chefe da Mercedes concordou com a maneira como a FIA lidou com o safety car no fim do GP da Grã-Bretanha

Livia Veiga
Publicado:
Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Max Slovencik / Getty Images

Toto Wolff viveu uma situação muito parecida com a da grande final de 2021 da Fórmula 1 no GP da Grã-Bretanha neste fim de semana com George Russell e as últimas voltas em Silverstone.

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A Mercedes lidou com as duas situações da mesma forma: quando o safety car foi acionado, eles mantiveram o piloto que estava à frente sem entrar nos boxes para trocar os pneus. No caso de 2026, Russell continuou na pista com seus pneus duros, enquanto os rivais fizeram a troca por macios.

A corrida, desta vez, terminou sob safety car, seguindo as regras previstas pela FIA, como foi explicado pela própria:

"O regulamento referente ao período de Safety Car, Artigo B5.13.5, estabelece que uma volta deve ser completada após o procedimento de unlaping ['devolução' de volta]".

"Esse procedimento foi seguido pela Direção de Prova. A mensagem 'Safety Car In This Lap' ('Safety Car entra nos boxes nesta volta') foi exibida por engano devido a um erro de software".

Em entrevista à mídia após a corrida, Wolff disparou:

"Eu teria preferido que isso tivesse acontecido em 2021, mas foi bom ver as regras sendo seguidas".

No entanto, o chefe da Mercedes deixou claro que não quer pensar muito sobre o passado, uma vez que o resultado não pode ser mudado.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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