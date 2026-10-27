Toto Wolff, chefe da Mercedes, rejeitou os comentários de Helmut Marko sobre a derrota de George Russell na disputa pelo título da Fórmula 1 em 2026.

Andrea Kimi Antonelli deve ser coroado campeão no próximo GP da Cidade do México, a menos que circunstâncias excepcionais adiem sua coroação por uma semana.

Com a Mercedes assumindo a liderança graças ao novo regulamento de 2026, Russell teve uma chance de ouro de disputar o título mundial, mas o britânico tem sido amplamente ofuscado por seu companheiro de equipe menos experiente, que venceu cinco corridas consecutivas no início do ano e assumiu a liderança da classificação.

Russell teve uma breve recuperação após as férias, mas, devido a uma combinação de dificuldades com o manuseio dos novos carros e azar com a confiabilidade, o piloto de 27 anos nunca pareceu capaz de derrotar Antonelli e agora corre o risco de perder o segundo lugar para Lewis Hamilton, da Ferrari.

Helmut Marko, comentarista da Sky Germany e ex-consultor da Red Bull, acredita que não há mais volta para Russell após essa derrota para seu companheiro de equipe de 20 anos.

"Russell não é mais o piloto número um", disse Marko.

"Antonelli claramente tirou essa posição dele. Duvido que ele tenha outra chance de conquistar o título mundial ou receba o status de piloto número um em qualquer lugar".

Após a vitória na etapa de abertura em Melbourne, George Russell ficou ofuscado por seu companheiro de equipe mais jovem ao longo de 2026. Foto: Clive Mason / Getty Images

Após a corrida, Wolff rejeitou os comentários de Marko, insistindo que, com um recomeço e um carro mais adequado ao seu estilo de pilotagem, Russell ainda pode disputar o campeonato mundial.

"Helmut é meu 'não-tão-amigo' austríaco, mas respeito a opinião dele", disse Wolff. "Mas acho que ele está errado em relação ao George. George tem todo o talento. Acho que o carro não combina com ele".

"Acho que, no início da temporada, talvez seja difícil lidar com uma situação em que você sente que este é o seu ano, e então você tem esse ‘wunderkind’ [garoto prodígio] do outro lado que começa a realmente minar suas chances.

"E acredito que, em uma nova temporada, se dermos a George um carro rápido, ele tem absolutamente tudo o que é preciso para ganhar um campeonato".

"Então, acho que é um pouco fácil demais dizer: 'vamos esquecer todos esses anos em que ele venceu na F2 e na F3, seus anos de estreia e os campeonatos europeus consecutivos no kart' — tudo isso ainda está lá".

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