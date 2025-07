As supostas dúvidas sobre o futuro de Frédéric Vasseur continuam sendo tema entre os profissionais do meio. O assunto foi discutido novamente durante o fim de semana em Spielberg, embora com menos insistência do que na etapa anterior, em Montreal. Para além da situação específica de Vasseur, há uma tendência bastante clara: a vida dos chefes de equipe na Fórmula 1 está cada vez mais parecida com a dos técnicos de futebol.

Vasseur, juntamente com Andrea Stella e James Vowles, ocupa o terceiro lugar em termos de antiguidade como chefe de equipe na mesma equipe, tendo começado em Maranello em janeiro de 2023. A rotatividade geral tem sido impressionante.

As referências em termos de longevidade continuam sendo Christian Horner, no comando da Red Bull desde janeiro de 2005 e Toto Wolff, que assumiu as rédeas da Mercedes oito anos depois. Os dois ganharam 29 dos últimos 30 títulos mundiais, confirmando como a estabilidade é um valor agregado na F1 moderna. Wolff entrou no assunto ao responder uma pergunta sobre a situação de Vasseur, defendendo o trabalho do chefe de equipe da Scuderia e destacando os aspectos que considera cruciais para formar uma equipe vencedora.

"Christian (Horner) e eu somos os únicos dinossauros que sobreviveram", comentou ele. "Na Fórmula 1, você pode comprar muitas coisas, mas não o tempo, e eu acredito que é justamente o tempo que é necessário para ter o controle das dinâmicas de uma equipe. Veja o exemplo de Jean Todt: se bem me lembro, ele entrou na Ferrari em 1993 e conquistou o primeiro título de pilotos em 2000, levando mais de sete temporadas. Então ele iniciou um ciclo de sucesso e é assim que funciona, basta ver o que acontece, há muitos exemplos".

"Vamos analisar também o nosso caso", continuou Wolff, "desde 2022 não estamos lutando por nenhum campeonato, tivemos alguns finais de semana muito bons, mas não estamos onde queremos estar. Mas quando as coisas não dão certo, ninguém pergunta se quem está no comando está fazendo um bom trabalho, é preciso dar tempo àqueles que precisam reestruturar uma equipe, é impensável ter sucesso em pouco tempo".

Wolff então abordou a situação específica pela qual a Ferrari está passando. "Loic (Serra) começou em outubro passado, ele precisa de tempo. Quanto a Fred, acho que é um dos melhores chefes de equipe que conheço. Se eu tivesse que procurar um substituto, o escolheria, eu o respeito muito. Ele tem uma ótima personalidade, é uma pessoa direta, sabe do que está falando e não perde tempo com política. Ele só precisa ter a confiança necessária para gerenciar a equipe e acho que ele tem plena consciência de que, na Itália, ser chefe de equipe da Ferrari significa ser exposto como o técnico da seleção nacional de futebol".

"Nessa função, você também sabe que estará constantemente sob o olhar atento da mídia", concluiu Wolff. "É algo que tem de ser levado em conta e você tem de se acostumar um pouco com isso. Se você ganha, se torna Jesus Cristo, caso contrário, é imediatamente um perdedor. É assim na Itália e, em muitos aspectos, é fantástico porque é um cenário que confirma toda a paixão que existe pela equipe. É um aspecto que precisa ser entendido e assumido por ele. Talvez nesse aspecto Fred ainda tenha de aprender alguma coisa, mas, quanto ao resto, merece ter toda a confiança de que precisa para dirigir a equipe. Eu acrescentaria que, se ele sair, não encontrarão ninguém melhor".

