Assim como há um ano, o futuro de Max Verstappen é um dos principais assuntos de discussão no paddock da Fórmula 1. Toto Wolff reconheceu que houve conversas no ano passado, mas que durante as férias de verão chegou-se a um consenso de que uma mudança antes de 2025 não seria viável.

No entanto, o interesse não desapareceu. Este ano, tudo se repetirá, mas por volta de 2026 – quando um regulamento completamente novo entrará em vigor na F1. Não é segredo que todas as partes envolvidas estão agora habilmente mantendo suas opções em aberto, o que Toto Wolff faz com maestria.

Depois de George Russell afirmar mais uma vez que a Mercedes está de olho em Verstappen, este logicamente acaba sendo o assunto durante a coletiva de imprensa dos chefes de equipe.

Tudo começou com a pergunta sobre o que mais Russell precisa fazer para ganhar um novo contrato, à qual Wolff respondeu: "Nada. Ele faz parte do nosso programa há quase 10 anos e sempre correspondeu às expectativas. E continua assim. Não conseguimos dar a ele um carro que pudesse ganhar campeonatos nos últimos três anos, mas a culpa é totalmente nossa. Quando o carro estava bom, ele venceu corridas.”

“Mas, por alguma razão, essas negociações de contrato sempre começam a virar assunto na mídia no início do verão. Mas eu estou nisso há 30 anos e essas discussões não são públicas. Tudo está normal e tudo está indo conforme o planejado."

No entanto, Wolff não negou que Verstappen está no radar: "Não quero discutir essas coisas aqui, mas as pessoas conversam entre si e exploram as opções. O mais importante em nossa organização é que sejamos transparentes, mas isso não muda nem um pouco minha opinião sobre George e suas qualidades."

É uma narrativa que Wolff mantém pelo resto da coletiva, mesmo quando se observa que tudo já está acontecendo abertamente devido às declarações de Russell.

"Não tenho problemas com o que George diz e sempre apoio meus pilotos. Portanto, não há nada que eu não queira que ele diga. Então esse não é o problema, mas é claro que você explora coisas para o futuro. Mas isso não muda o que penso de George e Kimi e que estou feliz com nossa formação atual."

Wolff não quer definir um momento específico em que tudo ficará mais claro, se, por exemplo haverá a contratação de Verstappen: "Agora você está dando a impressão de que perguntamos quando ele quer vir e quais são as condições exatas. Não é assim que funciona.”

“Eu gostaria de voltar ao que acabei de dizer: queremos ter conversas a portas fechadas e não em público. Além disso, temos dois pilotos que estão em nosso programa há muito tempo, com quem estou muito feliz e que têm um futuro brilhante."

No entanto, o nome Verstappen sendo cogitado pode ser visto como flerte, enquanto Wolff disse anteriormente "para não flertar do lado de fora". Alguma coisa mudou então? "Defina flerte!", Wolff responde com uma risada. "Mas não, nada mudou. Nesse aspecto, não há flerte. Você pode flertar ou apenas conversar."

Se a contratação de Verstappen for viável, então é claro que a questão permanece: quem terá que ceder espaço? Formar uma dupla com Antonelli parece o mais lógico, dado o potencial do italiano, mas uma dupla de pilotos com Verstappen e Russell também é teoricamente concebível? Ou isso está descartado, dada a relação mútua?

Wolff ri: "Posso imaginar qualquer dupla. Já tive Rosberg e Hamilton na mesma equipe brigando pelo título, então depois disso tudo é fácil! Mas sim, dois pilotos brigando muito um com o outro, isso tem vantagens e desvantagens. Há exemplos em que funcionou bem e exemplos em que não."

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!