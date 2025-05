F1: Wolff destaca pontos 'essenciais' da Mercedes em 2025

A Mercedes ainda venceu em 2025, mas o progresso da escuderia alemã é evidente, afirma o chefe de equipe Toto Wolff. Na primeira parte da temporada da Fórmula 1, o monoposto de Brackley mostrou uma consistência interessante e tranquilizadora, corrigindo o ponto fraco de seus três antecessores sob o atual ciclo regulatório.

Com o W16, George Russell conquistou quatro pódios em seis GPs, incluindo o segundo lugar no Bahrein. E, no final, foi somente em Jeddah que a Mercedes teve um fim de semana mais difícil, embora tenha conquistado pontos preciosos.

Ao mesmo tempo, Kimi Antonelli continuou a progredir e marcou pontos valiosos, com o resultado geral levando a equipe ao segundo lugar no campeonato de construtores, embora mais de 100 pontos atrás da McLaren, mas bem à frente da Red Bull e da Ferrari.

É com esse ímpeto que a Mercedes inicia seu retorno à Europa nesta semana, com o GP da Emilia-Romagna em Ímola, e com uma confiança recém-descoberta.

"Vamos para Ímola tendo completado um quarto da temporada", diz Toto Wolff. "Dessas seis primeiras corridas, podemos tirar as seguintes conclusões: fizemos progressos em relação ao ano passado, com o W16 sendo um carro mais equilibrado do que seu antecessor; conseguimos bons resultados, com quatro pódios nessa série de corridas; e ainda há trabalho a ser feito se quisermos lutar pela vitória".

A Mercedes ainda não rivalizou com a McLaren nesta temporada. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Essas três conclusões dão o tom. De acordo com o plano de desenvolvimento anunciado no mês passado, espera-se que a Mercedes se apresente no tradicional circuito italiano com uma série de mudanças importantes, embora seja bem sabido que a equipe da empresa com a estrela não será a única a usar esse encontro para introduzir novos recursos.

Portanto, é o próximo teste importante para determinar como será o restante da temporada e para descobrir se é possível dar um novo passo para se aproximar da liderança.

"Nossa prioridade é progredir nesse ponto quando a turnê europeia da temporada começar", insiste Wolff. "A equipe tem trabalhado muito nessa área e faremos várias mudanças nas próximas corridas. Mas a F1 é um esporte em que tudo é relativo, e sabemos que nossos rivais também farão progressos. Será interessante ver como isso se traduzirá na pista'.

