F1: Wolff destaca semelhança entre Antonelli e Senna
Chefe da Mercedes defendeu que o italiano fica "absorto" quando está no carro
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Desde que estreou na Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli enfrenta diversas comparações com Ayrton Senna - seja pelo talento, seja pela aparência. Toto Wolff já disse que não gosta de chamar o italiano de "o novo Senna", mas ele próprio vê semelhanças entre os pilotos.
Antonelli lidera o campeonato da F1 confortavelmente, tendo conquistado 242 pontos nas últimas 13 corridas e seis vitórias. O italiano, que completa 20 anos nesta terça-feira (25), é o grande destaque da temporada e segue ganhando inúmeros elogios do chefe.
Wolff se mantém cauteloso quando fala positivamente do piloto, mas não esconde que está muito orgulhoso e feliz com sua escolha desde que Lewis Hamilton deixou a Mercedes pela Ferrari.
"Quando ele entra no modo de corrida, fica completamente absorto. Às vezes você fala com ele pelo rádio e ele nem te ouve porque está imerso em seu próprio mundo", disse o austríaco em recente entrevista à revista GQ Itália.
"Às vezes, assim que sai do carro após uma sessão ou uma corrida, ele parece ausente. É como se ele precisasse se recalibrar: Kimi está de volta ao planeta Terra".
Foi então que Wolff fez uma comparação discreta, mas trazendo à tona o nome de Senna e colocando os dois lado a lado na maneira de encarar os desafios do fim de semana.
"É fascinante. Não quero fazer comparações com Senna, mas, assim como ele, Kimi tem essa dupla dimensão".
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