Toto Wolff afirmou que o comentário 'conspiratório' de Helmut Marko que alegava que Andrea Kimi Antonelli teria deixado Lando Norris passar no final do GP do Catar de Fórmula 1 é "estupidez" e "um completo absurdo".

Lutando pelo terceiro lugar com Sainz à frente e Norris atrás dele, Antonelli errou na penúltima volta ao deslizar os pneus traseiros e sair da pista na Curva 10, permitindo que Norris conquistasse o quarto lugar e, com isso, dois pontos cruciais para o campeonato, já que agora ele vai para Abu Dhabi com 12 pontos de vantagem sobre Verstappen, em vez de 10.

De acordo com o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, Antonelli deixou Norris passar de propósito, não oferecendo uma defesa significativa contra Oscar Piastri mais cedo na corrida. “Foram duas vezes em que ele mais ou menos deixou Lando passar. Foi tão óbvio”, disse o austríaco.

Quando os comentários de Marko foram apresentados a ele, Wolff respondeu furioso: "Deus o abençoe, Helmut. Isso é um absurdo total e absoluto, que me deixa louco só de ouvir isso. Estamos lutando pelo P2 no campeonato, o que é importante para nós. Kimi está lutando por um possível P3 [na corrida].

"Quero dizer, como você pode ser tão estúpido a ponto de dizer algo assim? E isso me irrita, porque estou irritado com a corrida em si, como ela foi. Estou irritado com o erro no final. Estou irritado com outros erros. E então ouvir esses absurdos me deixa louco".

Wolff disse que também esclareceu a situação com o engenheiro de corrida de Verstappen, Gianpiero Lambiase, que fez um comentário semelhante pelo rádio - mas no calor do momento e não muito depois da bandeira quadriculada.

Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Falei com o GP. Eu o vi e, obviamente, ele estava emocionado naquele momento, porque eles precisavam de uma posição, eu acho, para [ajudar] a vencer o campeonato. Agora eles precisam de mais".

"E eu disse a ele que ele simplesmente errou. Ele teve um pequeno momento na curva anterior e, depois, teve menos velocidade de entrada na curva à esquerda, reduziu o acelerador e teve aquele momento, que pode acontecer, que o fez perder a posição. Então, com o GP, tudo está claro. Esclareceu tudo. Ele disse que não estava vendo a situação".

"Por que faríamos isso? Por que pensaríamos em interferir em um campeonato de pilotos? Quero dizer, você realmente precisa verificar se está vendo fantasmas. Eu disse à GP que houve uma grande tempestade na mídia social e a GP disse: 'Desculpe se eu causei isso'".

Falando sobre a corrida da Mercedes, Wolff ficou desapontado com o fato de Antonelli e George Russell terem terminado em quinto e sexto, respectivamente, sendo que Russell ficou preso no tráfego depois de perder três posições na largada por largar no lado sujo da pista.

"Quando George estava no ar livre, ele fez 23s2, um segundo mais rápido do que antes. Como esses carros estão no fim de sua vida útil, você precisa do ar livre para ter desempenho. No momento em que você está em um engarrafamento, a turbulência fica tão forte que seu desempenho cai, o pneu desgasta e você não tem chance de se recuperar".

"É por isso que acredito que tínhamos um carro rápido. A classificação mostrou isso. Tínhamos um carro rápido na sprint. E acho que tínhamos um carro rápido hoje. Mas quando você perde posições no pitstop e comete erros na corrida, obviamente isso não vai ajudar. Acho que, se você começa no ar livre, você luta na frente".

