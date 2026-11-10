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F1 - Wolff diminui comparações de Antonelli a Senna: "Ainda é um Senninha"

Chefe da Mercedes avaliou que o italiano precisa de mais experiência antes de ser comparado com o tricampeão brasileiro

Livia Veiga
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli tem Ayrton Senna como um de seus grandes ídolos na Fórmula 1 e não esconde seu apreço pelo piloto brasileiro - inclusive fazendo uma sequência de homenagens durante o GP de São Paulo. Desde então, o atual campeão mundial tem sido comparado com Senna, algo que não agrada muito a Toto Wolff, chefe da Mercedes.

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Depois da corrida em Interlagos, onde a equipe de Brackley conquistou o título de campeã de construtores, mas não garantiu o pódio para nenhum de seus pilotos, Wolff foi questionado sobre as comparações de Antonelli com Senna.

O dirigente da Mercedes voltou a destacar que "nunca gostou" dos comentários onde colocam o italiano ao lado do ícone brasileiro "porque, assim como Frank Williams e Ron Dennis, Senna é um gigante do esporte" e ele acredita que "estabelecer esse tipo de parâmetro para um piloto de 20 anos representa uma pressão enorme".

Kimi Antonelli conquistou seu título em 2026 com quatro etapas de antecedência, fechando a briga oficialmente no GP da Cidade do México quando terminou em terceiro, logo atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Com apenas 20 anos, o italiano superou o companheiro de equipe George Russell, que está lutando pela vice-liderança do campeonato. Para Wolff, com a pouca experiência de Kimi, esse ainda não é o momento para compará-lo ao tricampeão brasileiro.

"Não [gosto de] fazer essa comparação neste estágio".

"Kimi é Kimi, Senna foi Senna. Mas é muito bonito ver como a família Senna o acolhe", explicou Wolff.

Vale lembrar que, durante sua passagem pelo Brasil, Antonelli foi convidado pela família Senna para visitar a fazenda em Tatuí e conhecer um pouco mais dos bastidores da vida do piloto.

"Eles dizem que é a primeira vez que parece haver um segundo Senninha. É a primeira vez que se pode dizer: 'Ok, ele tem um pouco daquilo'. Mas talvez, neste momento, ele ainda seja um Senninha, e não um Senna. Então, vamos deixar o Senna se desenvolver, deixar que ele se torne um Senna".

TRETA Márquez x Bezzechi: Fausto analisa | BRIGA POR TÍTULO SEGUE, Martín SE SUPERA, Diogo sofre e +

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