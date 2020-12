Toto Wolff falou sobre o estado de saúde de Lewis Hamilton nesta sexta-feira (04) em Sakhir, palco do GP de F1 neste fim de semana. O heptacampeão mundial testou positivo para Covid-19 e terá que se ausentar da corrida de domingo.

Sua presença também é incerta na despedida da temporada, em Abu Dhabi, já que segundo representantes da F1, são necessários quatro exames negativos para o coronavírus para se poder voltar ao ambiente da F1, informação dada pela jornalista Julianne Cerasoli, do UOL.

“Ele não está ótimo”, disse Wolff. “A Covid-19 é algo que não se deve enfrentar levianamente, e ele está em boas mãos, isso é o mais importante, mas são os primeiros dias que nem sempre são tão agradáveis.”

“Ele tem sintomas leves, e então, obviamente, como se pode imaginar, um piloto de corrida fora de seu carro, com Covid-19, é claro que ele prefere estar lá.”

Notícia do banheiro

Wolff admitiu que a chegada de George Russell para substituir Hamiton só foi possível pela liberação do piloto da Williams, mesmo ele fazendo parte do programa da Mercedes. A notícia da confirmação do britânico em sua 'nova' equipe veio do time atual.

“Acho que os primeiros a contar a ele foram os rapazes da Williams. Eu queria deixar isso para eles, eles o liberaram para este fim de semana. Sem eles, ele não estaria no carro. Aí eu liguei para ele, eu estava na Arábia Saudita, e então ele pegou o telefone e parecia que ele estava no banheiro.”

E relatou a reação do jovem piloto: “Ele lidou bem. Eu o vi esta manhã, batemos um papo e também ontem, ele parece muito natural, não há grande empolgação em estar no carro porque ele sabe que precisa entregar um trabalho sólido. Ele está usando o carro do maior campeão de todos os tempos e precisa chegar lá aos poucos. Este é um layout de pista totalmente diferente.

Ao mesmo tempo que Russell era prestigiado, Stoffel Vandoorne, piloto reserva da Mercedes acabou fora do fim de semana de Sakhir. Wolff também comentou sobre o que conversou com o belga.

“Foi uma decisão muito difícil porque Stoffel é da família Mercedes, faz um trabalho tremendo na Fórmula E, vence corridas e é nosso reserva. Ele faz todo o trabalho de chão, senta no simulador, viaja para todos os GPs, e então você precisa dizer a ele que George Russell está assumindo o volante."

"Mas estamos fazendo isso com uma perspectiva de longo prazo. Queremos ver como George atua sob pressão, retirado do ambiente. Ele vai voltar para Williams com muito aprendizado, e de uma forma que o futuro de George está na Fórmula 1, definitivamente, por isso acho que é um bom exercício.”

