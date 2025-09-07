O chefe da Mercedes, Toto Wolff, considera que a decisão da McLaren de trocar posições depois de uma parada lenta de Norris no GP da Itália criou um "precedente muito difícil de desfazer". Para Wolff, isso pode levar a McLaren a se meter em mais problemas de troca de posição no futuro por conta de erros nas quais os pilotos não tiveram culpa.

"Não há certo e não há errado [na história da ordem da McLaren], e estou curioso para ver como isso vai se desenrolar", disse Wolff. "Você cria um precedente que é muito difícil de desfazer. E se a equipe cometer outro erro e não for um pit stop, você os troca? Mas, da mesma forma, devido a um erro da equipe, fazer um piloto que está tentando recuperar o atraso perder os pontos também não é justo", explica o chefe da Mercedes.

"Portanto, acho que teremos nossa resposta sobre se isso hoje foi correto no final da temporada, quando as coisas esquentarem", completou o austríaco.

Como Norris e Piastri se encaminhavam para terminar em segundo e terceiro lugar, respectivamente, atrás de Max Verstappen, a McLaren chamou Piastri para os boxes antes de Norris. Essa chamada visava defender o australiano de Charles Leclerc, P4.

Uma parada lenta de Norris fez com que o britânico ficasse atrás de seu companheiro de equipe e rival pelo título. Como Piastri recebeu prioridade de parada, a McLaren exigiu que o australiano deixasse Norris passar novamente.

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

O chefe de equipe Sauber, Jonathan Wheatley, acrescentou: "Eles obviamente teriam conversado sobre como iriam correr, e acho que conversaram que, se houvesse um erro da equipe, eles trocariam de posição.

"Obviamente, eles aprenderam muitas lições difíceis no ano passado. Fiquei muito impressionado com a forma como eles gerenciaram os dois pilotos que disputam o campeonato este ano", disse Wheatley. "Eles não estavam discutindo na corrida, então é claramente algo sobre o qual conversaram antes", concluiu.

