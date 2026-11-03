F1 - Wolff: Dois patrocinadores deixaram a Mercedes por causa de Antonelli

No GP do México de 2026, a Mercedes colheu os frutos da coragem que demonstrou ao colocar Kimi Antonelli, então com 18 anos, no cockpit a partir de 2025, com a conquista do título mundial já em sua segunda temporada na Fórmula 1. Foi uma coragem que nem todos no círculo da Mercedes compartilharam desde o início, como revelou o chefe de equipe, Toto Wolff.

“Tivemos dois patrocinadores que nos deixaram por causa disso. Eles me perguntaram: ‘Kimi Antonelli, quem é esse garoto?’”, disse Wolff à Sky Sports. “E houve outros que permaneceram conosco até hoje e agora estão colhendo os frutos".

Ainda antes do início da temporada 2024, o astro Lewis Hamilton havia anunciado que deixaria a Mercedes para ir para a Ferrari. Durante meses, a mídia especulou sobre quem poderia suceder o heptacampeão mundial.

Max Verstappen, em particular, era considerado um forte candidato. Também porque Antonelli não havia conseguido atender às altas expectativas na Fórmula 2 em 2024 e só conquistou a primeira de suas duas vitórias naquela temporada na 15ª das 28 corridas.

Segundo Wolff, a mídia poderia ter poupado a si mesma dessas especulações, pois, na verdade, tudo era muito simples: “Quando Lewis apareceu na minha porta naquela manhã, tudo já estava claro para mim. No momento em que ele confirmou que iria para a Ferrari, eu soube que Kimi estaria no carro".

Wolff lembra ter compartilhado a decisão com seu chefe de imprensa e atual vice-diretor da equipe, Bradley Lord, e seu diretor técnico, James Allison, logo em seguida.

“Eu disse a eles: ‘Kimi está no carro’. Eles apenas responderam: ‘Do que você está falando?’ Mas nós tínhamos os dados. Não precisávamos de mais nenhuma confirmação. Kimi já havia confirmado isso com seu sucesso na Fórmula 4 e na Fórmula Regional. O resto estava claríssimo".

Jerome d’Ambrosio, diretor de desenvolvimento de pilotos da Mercedes-AMG; Toto Wolff, diretor da equipe e CEO da Mercedes-AMG; Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff não revelou quem eram os dois patrocinadores que não queriam mais ser parceiros da Mercedes sem Hamilton. Mas sabe-se que a marca de moda Tommy Hilfiger e a fabricante de artigos esportivos Puma deixaram a equipe no final de 2024. A Adidas assumiu o lugar de ambas em 2025.

E com a Gillette, um acordo já estava tomando forma, mas acabou não dando em nada. A marca conhecida por suas lâminas de barbear acabou indo para a Audi.

Mas, embora muitos ao seu redor duvidassem se seria realmente uma boa ideia promover Antonelli diretamente da F2 para a equipe oficial da Mercedes, para Wolff isso “em nenhum momento pareceu ser um risco. Às vezes me perguntam por que corro riscos. Mas só corro riscos calculados — aqueles em que o pior resultado possível é que nossa vida na equipe pela qual sou responsável ainda não mudaria fundamentalmente".

“A equipe sempre apoiou essa decisão. [O CEO da fabricante Mercedes] Ola [Kallenius] sempre apoiou essa decisão. Não houve dúvidas de forma alguma. As dúvidas vieram apenas de fora. De pessoas que eram parceiras da equipe na época e hoje não são mais. De outras equipes, de outros pilotos que achavam que eles próprios mereciam uma chance. E da mídia".

“Tudo começou com pessoas dizendo: ‘Você não pode estar falando sério ao colocar um jovem de 18 anos no carro que Lewis Hamilton pilotava antes. Ele teve uma temporada decepcionante na F2. Ele deveria passar mais um ano na F2 e primeiro provar que realmente é bom o suficiente'".

2025: Dúvidas sobre Antonelli se tornam mais intensas

“Então, depois que o colocamos no carro, as pessoas disseram: ‘Ele não deveria estar na Mercedes. É pressão demais para ele. Por que vocês não tentaram chegar a um acordo com a Williams e dar a ele, assim como ao George, um, dois ou três anos para se desenvolver?’ E, claro, essas vozes ficaram ainda mais altas depois que ele passou por nove corridas seguidas sem pontuar".

Quando Antonelli passou por um dos finais de semana de corrida mais amargos de sua temporada de estreia no circuito de Spa, — durante o qual, segundo Wolff, também houve “lágrimas” —, “aqueles que diziam ‘eu avisei’ de repente ganharam cada vez mais força. Mas para nós, para mim pessoalmente, nunca houve a menor dúvida".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“2025 foi exatamente a temporada que eu esperava. Para mim, estava claro que seria um projeto de pelo menos dois anos, com o segundo ano precisando confirmar o que tínhamos visto nele".

"E acho que hoje estamos aqui e recebemos essa confirmação. É incrível. Precisamos mesmo nos beliscar, porque parece que foi ontem que ele estava em uma garagem no kart, com 11 anos de idade".

“E então tudo acontece tão rápido. Ele vence a categoria júnior de monopostos, depois passa por um ano difícil na F2. E mesmo naquela época, as pessoas de fora começaram a duvidar dele. Estou simplesmente incrivelmente orgulhoso da equipe, pelo fato de todos terem continuado a acreditar nele. E ele correspondeu às expectativas".

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