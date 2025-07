A Sardenha possui aproximadamente 1.900 quilômetros de litoral, não é exatamente uma ilha pequena. No entanto, a confirmação da presença de Toto Wolff e Max Verstappen no território foi suficiente para o mundo da Fórmula 1 alimentar especulações.

Todos os ingredientes estão lá: por um lado, a Mercedes se deu ao trabalho de avaliar a renovação do contrato de George Russell; por outro, o clã Verstappen está enviando mensagens sobre a possibilidade (inclusive contratual) de Max deixar a Red Bull no final da temporada. Se ambas as partes decidirem passar uma semana de férias na Sardenha, a história está pronta.

A realidade é mais complexa, mas alguns aspectos são ainda mais simples. Os dois moram a um quilômetro de distância no Principado de Mônaco: se houver necessidade real de um encontro privado, este é sem dúvida o local ideal, já que Monte Carlo é decididamente mais discreto do que as praias da Sardenha.

Wolff e Verstappen não se encontraram na Sardenha, talvez porque não haja nada para discutir, ou talvez porque, embora tenham temas de interesse comum, as condições ainda não sejam as ideais.

Na Red Bull, o terremoto desencadeado pela saída de Christian Horner está a todo vapor. Laurent Mekies acaba de chegar à sede em Milton Keynes e o trabalho para definir a nova estrutura da equipe continuará por muito tempo.

Nesse cenário, há também, obviamente, a questão do futuro de Verstappen, vinculado à equipe até o final do campeonato mundial de 2028. Como em todos os contratos, existem diversas cláusulas, algumas para proteger a equipe, outras para beneficiar o piloto. O número e o tipo de ‘notas’ variam dependendo do acordo.

Houve muita discussão entre os especialistas do setor sobre as cláusulas incluídas no contrato de Max, algumas das quais foram removidas no ano passado (por exemplo, a possibilidade de ser dispensado se Helmut Marko não estivesse mais com a equipe), mas outras ainda estão ativas.

Os detalhes obviamente nunca foram confirmados, mas parece muito claro que, na classificação atual, uma cláusula poderia lhe dar a oportunidade de ser liberado. Tradicionalmente, uma das últimas cláusulas de desempenho expira durante as férias de verão, um prazo (o GP da Hungria em 3 de agosto) dentro do qual a Red Bull espera confirmar seu piloto líder nas três primeiras posições da classificação geral.

Verstappen ocupa atualmente a terceira posição com 165 pontos, 18 a mais que George Russell, curiosamente o mesmo piloto que espera fortemente ver Max na Red Bull também em 2026.

Embora seja difícil para uma equipe manter um piloto com intenções claras de sair (e este não é necessariamente o caso de Verstappen), ter garantias contratuais do seu lado muda o cenário significativamente, e é isso que a Red Bull garantiria a si mesma se, sob a bandeira quadriculada em Hungaroring, Max confirmasse sua classificação entre os três primeiros na classificação geral.

Considerando o valor do salário de Verstappen (perto de € 50 milhões por temporada) e os três anos adicionais de contrato, não seria fácil para os advogados do holandês encontrarem uma saída tranquila.

Tudo é possível, mas não há dúvida de que também não seria um acordo barato para o próprio Max. Falaremos sobre isso mais tarde; por enquanto, ele ainda está de férias, por mais alguns dias.

NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na TV Globo, NARRAÇÃO, etc: DEBATE do tchau à Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!