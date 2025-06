F1: Wolff elogia Russell e aponta para renovação de contrato

A brilhante pole position de George Russell no GP do Canadá de Fórmula 1 o ajudou na defesa da permanência na Mercedes e o chefe da equipe, Toto Wolff, não escondeu isso. Ao elogiar o piloto antes da corrida, ele admitiu que o futuro do britânico será finalizado mais cedo ou mais tarde.

Russell é o único piloto 'veterano' que chegará a 2026 sem uma vaga confirmada, pois o contrato com a equipe de Brackley termina no final desta temporada. Isso acontece apesar do excelente desempenho nesta temporada, com o piloto atualmente em quarto lugar na classificação, à frente dos dois da Ferrari.

Em entrevista à Sky Sports, Wolff revelou que isso não passou despercebido: "Ele está nos dando todos os motivos para fazer isso [renovar o contrato] rapidamente", admitiu. "Sabemos o que ele é capaz de fazer e ele vem liderando esta equipe há algum tempo. Ele tem o ritmo e a atitude certa. Ele é parte da Mercedes [há] muito tempo e estamos no caminho certo para fazer o que sempre planejamos".

Anteriormente, Wolff havia mencionado Russell como estando entre os "três melhores" pilotos do esporte. Mas é com um dos outros dois que o britânico está preocupado: Max Verstappen.

"É compreensível. Pessoas como Max sempre estiveram no radar, por que ele não estaria? É um dos maiores pilotos do mundo e eu entendo isso", disse Russell na quinta-feira antes do fim de semana da corrida, dando a entender que o contrato com a Mercedes pode não ser tão seguro quanto parece.

"Mas então cabe a você provar seu valor. E acho que já fiz isso várias vezes ao longo de sete anos na F1 e em toda a minha carreira. Portanto, não tenho nenhuma preocupação", finalizou.

Verstappen tem sido ligado ao time alemão desde a turbulenta temporada de 2024 da Red Bull. E com o atual campeão tendo dificuldades com o carro, há mais especulações de que ele poderia estar procurando fora de Milton Keynes, apesar de piloto negar isso constantemente.

O próprio Wolff admitiu que havia conversado com o holandês quando Lewis Hamilton confirmou que estava se transferindo para a Ferrari no ano passado, mas nada mais se concretizou. Hoje, Russell espera converter a pole em vitória na corrida - a primeira na temporada 2025 - para reforçar as negociações de contrato, independentemente de quem esteja na mira de Wolff ou não.

