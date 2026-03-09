F1: Wolff entra em disputa com Horner para se tornar acionista da Alpine, diz jornal

A 'novela' envolvendo Christian Horner e a equipe Alpine na Fórmula 1 pode ganhar um novo capítulo, o qual terá a participação de Toto Wolff. Liderada pelo empresário austríaco, a Mercedes estuda adquirir a parcela de 24% do time francês atualmente pertencente ao grupo Otro Capital, a qual também é alvo de interesse do ex-chefe de equipe da Red Bull Racing.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, Wolff está a frente de uma oferta para adquirir parte das ações da Alpine. Majoritariamente controlada pela Renault, 24% da equipe francesa pertence a um grupo de investidores, liderado pela Otro Capital, e com participações de nomes famosos como os atores Ryan Reynolds e Michael B. Jordan e os jogadores de futebol americano Patrick Mahomes e Travis Kelce. Esses 24% parecem ser o alvo principal do chefe da Mercedes.

Em janeiro, o consultor executivo da Alpine, Flavio Briatore, confirmou o interesse de Horner nas ações do time, porém, ressaltou que "há alguns grupos interessados em comprar" a parcela da Otro, sem identificá-los. Os outros 76% são de propriedade do Grupo Renault, que controla a equipe.

As possíveis consequências dessa negociação, caso ela se concretize, chamam atenção. A Alpine se tornou cliente de motores da Mercedes em 2026, com contrato até 2030. Wolff tornar-se acionista do time francês provavelmente significaria uma ampliação dessa parceria, podendo fazer com que discussões sobre propriedade de múltiplas equipes (como é o caso com a Red Bull e a Racing Bulls).

CEO da McLaren, Zak Brown já apontou que esse tipo de situação causa conflito de interesses, compromete a justiça esportiva e oferece vantagens injustas no compartilhamento de informações técnicas.

Além disso, dado o histórico combativo entre Toto Wolff e Christian Horner, caso o empresário austríaco feche o acordo com a Alpine, dificilmente o ex-chefe da Red Bull terá alguma chance de retornar a categoria por meio do time francês. Além disso, também não se descarta a possibilidade de Wolff tentar dificultar as chances do rival usando o fornecimento de unidades de potência como vantagem.

Falando ao The Telegraph, um porta-voz da marca alemã disse: "A Mercedes-Benz é uma parceira estratégica fundamental do time Alpine e estamos sendo mantidos informados sobre os últimos desenvolvimentos". Já a equipe francesa falou que é "regularmente abordada e contatada por múltiplas partes e potenciais investidores" em relação a parcela pertencente a Otro.

Um porta-voz da Alpine adicionou: "Não comentamos sobre nomes ou indivíduos específicos. Quaisquer discussões não são uma questão para a equipe. Elas acontecem entre os acionistas e as partes que demonstram interesse. O foco principal no momento é a tarefa imediata que temos pela frente, que é o início da temporada de corridas e alcançar uma recuperação sustentada de desempenho na pista".

