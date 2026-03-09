Pular para o conteúdo principal

F1: Wolff entra em disputa com Horner para se tornar acionista da Alpine, diz jornal

GP da China de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Xangai, com Bortoleto, sprint e F1 Academy

Verstappen “espera” que F1 e FIA tomem atitude contra regras de 2026

Assim como Domenicali, Wolff prioriza 'espetáculo da F1' a críticas dos pilotos sobre novas regras

F1: Hadjar e Antonelli 'vazam' cancelamento de corridas no Bahrein e Arábia Saudita

F1: Regras técnicas de 2026 podem mudar após reunião da FIA com equipes na China; entenda

F1 - Chefe da McLaren acusa Mercedes de omitir informações sobre motores: 'Passado para trás'

F1: Mesmo com abandono, Red Bull destaca estreia “fantástica” de Hadjar na equipe em Melbourne
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Wolff entra em disputa com Horner para se tornar acionista da Alpine, diz jornal

Chefe da Mercedes estuda adquirir parcela da Otro Capital

Redação Motorsport.com
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A 'novela' envolvendo Christian Horner e a equipe Alpine na Fórmula 1 pode ganhar um novo capítulo, o qual terá a participação de Toto Wolff. Liderada pelo empresário austríaco, a Mercedes estuda adquirir a parcela de 24% do time francês atualmente pertencente ao grupo Otro Capital, a qual também é alvo de interesse do ex-chefe de equipe da Red Bull Racing. 

Segundo o jornal britânico The Telegraph, Wolff está a frente de uma oferta para adquirir parte das ações da Alpine. Majoritariamente controlada pela Renault, 24% da equipe francesa pertence a um grupo de investidores, liderado pela Otro Capital, e com participações de nomes famosos como os atores Ryan Reynolds e Michael B. Jordan e os jogadores de futebol americano Patrick Mahomes e Travis Kelce. Esses 24% parecem ser o alvo principal do chefe da Mercedes. 

Em janeiro, o consultor executivo da Alpine, Flavio Briatore, confirmou o interesse de Horner nas ações do time, porém, ressaltou que "há alguns grupos interessados em comprar" a parcela da Otro, sem identificá-los. Os outros 76% são de propriedade do Grupo Renault, que controla a equipe.  

As possíveis consequências dessa negociação, caso ela se concretize, chamam atenção. A Alpine se tornou cliente de motores da Mercedes em 2026, com contrato até 2030. Wolff tornar-se acionista do time francês provavelmente significaria uma ampliação dessa parceria, podendo fazer com que discussões sobre propriedade de múltiplas equipes (como é o caso com a Red Bull e a Racing Bulls). 

CEO da McLaren, Zak Brown já apontou que esse tipo de situação causa conflito de interesses,  compromete a justiça esportiva e oferece vantagens injustas no compartilhamento de informações técnicas.

Além disso, dado o histórico combativo entre Toto Wolff e Christian Horner, caso o empresário austríaco feche o acordo com a Alpine, dificilmente o ex-chefe da Red Bull terá alguma chance de retornar a categoria por meio do time francês. Além disso, também não se descarta a possibilidade de Wolff tentar dificultar as chances do rival usando o fornecimento de unidades de potência como vantagem. 

Falando ao The Telegraph, um porta-voz da marca alemã disse: "A Mercedes-Benz é uma parceira estratégica fundamental do time Alpine e estamos sendo mantidos informados sobre os últimos desenvolvimentos". Já a equipe francesa falou que é "regularmente abordada e contatada por múltiplas partes e potenciais investidores" em relação a parcela pertencente a Otro. 

Um porta-voz da Alpine adicionou: "Não comentamos sobre nomes ou indivíduos específicos. Quaisquer discussões não são uma questão para a equipe. Elas acontecem entre os acionistas e as partes que demonstram interesse. O foco principal no momento é a tarefa imediata que temos pela frente, que é o início da temporada de corridas e alcançar uma recuperação sustentada de desempenho na pista". 

