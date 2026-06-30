F1 - Wolff: Erros de Antonelli na Áustria nunca mais vão se repetir

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que Kimi Antonelli nunca mais cometerá os mesmos erros que lhe custaram uma chance melhor de vitória no GP da Áustria de Fórmula 1.

O italiano viu sua vantagem na liderança do campeonato mundial ser reduzida para 40 pontos após a vitória de George Russell no Red Bull Ring, onde o companheiro de equipe controlou a corrida desde a pole position, resistindo ao avanço de Max Verstappen enquanto Antonelli se aproximava dos dois no final da prova.

Mas Antonelli perdeu a chance de conquistar a pole position ao interromper sua última volta na classificação, interpretando erroneamente uma dupla bandeira amarela quando, na verdade, era apenas uma bandeira amarela simples devido ao acidente de Verstappen — o que Russell leu corretamente para garantir a pole em sua última tentativa.

Com Antonelli largando em quarto, atrás de Russell e dos dois pilotos da Ferrari, o jovem de 19 anos foi excessivamente agressivo nas primeiras voltas ao tentar ultrapassar Charles Leclerc, o que lhe custou uma posição para Verstappen, fazendo com que caísse para quinto.

“Nas primeiras curvas, foi aí que a corrida se perdeu”, resumiu Wolff. “Modo de ataque total: perdeu a freada na curva 1, perdeu a freada na curva 3, perdeu a freada na curva 4".

“Mas, como eu disse, é exatamente isso que espero dele. Como ontem [na classificação], a bandeira amarela — isso nunca mais vai acontecer com ele na vida. [Dele] não perceber se é uma bandeira amarela dupla ou simples".

“Da mesma forma hoje [na corrida], ele só queria estar bem colado no George. Ele queria ficar bem atrás dele e isso lhe custou uma ou duas posições".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Antonelli assumiu a responsabilidade pelos erros logo após a corrida, reconhecendo que sua pilotagem agressiva lhe custou um resultado melhor.

“Fiquei um pouco animado demais nas primeiras voltas e, com certeza, não pilotei bem”, disse Antonelli. “Cometi erros demais. E mesmo na primeira parte da corrida com os pneus médios, perdi três ou quatro segundos por causa dos erros".

“Tive dificuldades com os freios, mas acho que, depois que troquei o pneu, me recompus e o ritmo voltou a ser muito forte. E foi uma pena ter entrado na briga um pouco tarde demais".

Antonelli atribuiu os erros ao fato de ter relaxado demais depois de liderar os dois treinos livres de sexta-feira no Red Bull Ring e, em seguida, ter ficado tenso demais na classificação.

“Foi um fim de semana em que comecei muito bem e acho que, por causa disso, acabei diminuindo um pouco demais a intensidade”, explicou. “E, na hora da classificação, me senti um pouco tenso ao volante. Ainda estávamos lá na frente, mas senti que não estava pilotando tão bem e não com tanta liberdade".

“É claro que, na última volta, aconteceu o que aconteceu, mas eu estava um décimo atrás do George, então provavelmente teria ficado em segundo lugar, bem perto, mas em segundo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

“Partindo de P4, a primeira volta foi péssima para mim. Depois, tive muita dificuldade com os freios e acabei perdendo muito tempo porque comecei a cometer erros. Mas a segunda parte da corrida foi um pouco melhor, e a terceira foi realmente muito, muito forte. O ritmo estava lá, mas é claro que não foi suficiente".

Mais tarde, ele acrescentou: “Cometi erros e, sem dúvida, se não fossem eles, provavelmente teria tido a chance de disputar o segundo ou até mesmo o primeiro lugar. Mas, claro, é fácil falar isso agora, e preciso garantir que isso não aconteça de novo".

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